WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through June 16 1. Ash Barty $4,934,343 2. Naomi Osaka $3,722,776 3. Karolina Pliskova $2,694,753 4. Petra Kvitova $2,567,349 5. Kiki Bertens $2,211,518 6. Simona Halep $2,010,346 7. Marketa Vondrousova $1,997,604 8. Bianca Andreescu $1,680,455 9. Belinda Bencic $1,655,891 10. Johanna Konta $1,250,509 11. Aryna Sabalenka $1,209,180 12. Elise Mertens $1,208,812 13. Sloane Stephens $1,166,348 14. Angelique Kerber $1,159,986 15. Elina Svitolina $1,126,653 16. Amanda Anisimova $1,027,444 17. Danielle Collins $1,016,232 18. Hsieh Su-wei $1,007,069 19. Petra Martic $950,095 20. Madison Keys $906,978 21. Kristina Mladenovic $896,764 22. Garbiñe Muguruza $854,537 23. Zhang Shuai $825,336 24. Anett Kontaveit $801,736 25. Anastasija Sevastova $793,677 26. Donna Vekic $763,114 27. Sam Stosur $744,345 28. Katerina Siniakova $733,677 29. Timea Babos $698,177 30. Barbora Strycova $668,827 31. Serena Williams $623,533 32. Sofia Kenin $608,911 33. Victoria Azarenka $605,872 34. Anastasia Pavlyuchenkova $594,320 35. Wang Qiang $568,946 36. Viktoria Kuzmova $549,791 37. Caroline Garcia $546,626 38. Maria Sakkari $533,359 39. Lesia Tsurenko $521,337 40. Alison Riske $485,330 41. Zheng Saisai $484,483 42. Venus Williams $484,450 43. Carla Suárez Navarro $478,602 44. Yulia Putintseva $465,542 45. Aliaksandra Sasnovich $462,769 46. Jelena Ostapenko $452,467 47. Veronika Kudermetova $442,091 48. Daria Kasatkina $418,200 49. Caroline Wozniacki $404,171 50. Iga Swiatek $404,111

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.