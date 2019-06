WTA No. 1 Ranked Players

By The Associated Press

Player First Last Chris Evert 11/3/75 11/24/85 Evonne Goolagong 4/26/76 5/9/76 Martina Navratilova 7/10/78 8/16/87 Tracy Austin 4/7/80 11/17/80 Steffi Graf 8/17/87 3/30/97 Monica Seles 3/11/91 11/24/96 Arantxa Sanchez-Vicario 2/6/95 6/11/95 Martina Hingis 3/31/97 10/14/01 Lindsay Davenport 10/12/98 1/29/06 Jennifer Capriati 10/15/01 6/9/02 Venus Williams 2/25/02 7/7/02 Serena Williams 7/8/02 5/8/17 Kim Clijsters 8/11/03 11/9/03 Justine Henin 10/20/03 5/18/08 Amelie Mauresmo 9/13/04 10/17/04 Maria Sharapova 8/22/05 7/8/12 Ana Ivanovic 6/9/08 9/7/08 Jelena Jankovic 8/11/08 2/1/09 Dinara Safina 4/20/09 11/1/09 Caroline Wozniacki 10/11/10 1/29/12 Victoria Azarenka 1/30/12 2/17/13 Angelique Kerber 9/12/16 7/16/17 Karolina Pliskova 7/17/17 9/10/17 Garbine Muguruza 9/11/17 10/9/17 Simona Halep 10/9/17 1/21/19 Naomi Osaka 1/28/19 6/17/19 Ash Barty 6/24/19

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.