Yankees 5, Red Sox 3

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 0 1 0 1 1 .286 Benintendi lf-cf 5 0 1 0 0 2 .256 Martinez dh 4 0 1 0 1 1 .291 Devers 3b 5 0 0 0 0 2 .317 Bogaerts ss 4 2 3 1 0 0 .301 Holt 2b-lf 4 1 2 0 0 2 .188 Chavis 1b 3 0 0 0 1 3 .257 Bradley Jr. cf 3 0 0 0 0 3 .190 a-Nunez ph-2b 0 0 0 0 1 0 .207 Leon c 3 0 3 2 0 0 .216 b-Vazquez ph-c 1 0 0 0 0 0 .297 Totals 36 3 11 3 4 14

New York AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 2b 5 0 1 2 0 1 .314 Voit 1b 4 1 3 0 0 1 .267 Hicks cf 4 0 0 0 0 0 .200 Sanchez c 4 1 1 2 0 1 .264 Torres ss 3 1 1 0 1 1 .288 Morales dh 4 1 3 0 0 0 .199 Frazier rf 2 0 0 0 0 2 .266 Maybin rf 1 0 0 0 0 1 .267 Urshela 3b 4 1 1 1 0 1 .336 Gardner lf 4 0 1 0 0 2 .245 Totals 35 5 11 5 1 10

Boston 010 200 000—3 11 0 New York 030 020 00x—5 11 0

a-walked for Bradley Jr. in the 8th. b-grounded out for Leon in the 8th.

LOB_Boston 10, New York 8. 2B_Bogaerts (17). HR_Bogaerts (11), off German; Sanchez (18), off Porcello. RBIs_Bogaerts (38), Leon 2 (10), LeMahieu 2 (34), Sanchez 2 (35), Urshela (22).

Runners left in scoring position_Boston 6 (Betts, Benintendi, Martinez, Devers, Chavis 2); New York 3 (Hicks, Urshela 2). RISP_Boston 2 for 14; New York 4 for 8.

Runners moved up_Martinez, Hicks. GIDP_Martinez, Vazquez.

DP_New York 2 (LeMahieu, Torres, Voit), (Torres, LeMahieu, Voit).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Porcello, L, 4-5 4 2-3 9 5 5 1 5 94 4.76 Walden 1 1-3 1 0 0 0 1 25 1.97 Workman 1 1 0 0 0 2 21 2.13 Barnes 1 0 0 0 0 2 11 1.99 New York IP H R ER BB SO NP ERA German 3 2-3 6 3 3 2 8 87 3.66 Green, W, 1-2 1 1-3 2 0 0 0 2 20 9.72 Kahnle, H, 11 2-3 2 0 0 0 1 15 1.52 Ottavino, H, 14 1-3 0 0 0 0 1 5 1.30 Holder, H, 3 1 0 0 0 0 1 13 4.40 Britton, H, 13 1 0 0 0 1 1 14 2.05 Chapman, S, 17-18 1 1 0 0 1 0 12 1.52

Inherited runners-scored_Walden 2-0, Green 2-0, Ottavino 2-0. HBP_Walden (Frazier).

Umpires_Home, Bill Miller; First, Chris Conroy; Second, Mark Carlson; Third, Jeremie Rehak.

T_3:18. A_46,307 (47,309).

