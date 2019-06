Yankees 8, White Sox 4

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 3b 5 0 2 0 0 0 .310 Voit 1b 5 1 1 0 0 2 .263 Hicks cf 4 1 1 0 1 2 .211 G.Sanchez c 3 2 1 3 2 0 .260 Gregorius ss 4 0 2 1 1 0 .385 Torres 2b 4 1 2 3 0 0 .288 Frazier dh 4 0 0 0 0 2 .285 Maybin rf 4 1 1 1 0 1 .273 Gardner lf 1 2 0 0 3 0 .226 Totals 34 8 10 8 7 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia cf 4 0 1 0 0 2 .277 Anderson ss 4 0 1 0 0 1 .318 Abreu 1b 4 1 2 0 0 1 .260 McCann dh 4 1 1 3 0 3 .320 Jimenez lf 4 0 2 0 0 2 .253 Banuelos p 0 0 0 0 0 0 — Rondon 3b 4 0 1 0 0 1 .216 Y.Sanchez 2b 4 1 1 0 0 1 .254 Cordell rf 4 1 1 0 0 2 .217 Vieira p 0 0 0 0 0 0 — Tilson lf 1 0 0 0 0 0 .269 Castillo c 3 0 0 0 0 3 .189 Totals 36 4 10 3 0 16

New York 000 401 201—8 10 1 Chicago 000 000 040—4 10 0

E_LeMahieu (4). LOB_New York 7, Chicago 5. 2B_LeMahieu (16), G.Sanchez (5). HR_Torres (15), off Lopez; Maybin (2), off Minaya; McCann (5), off Holder. RBIs_G.Sanchez 3 (43), Gregorius (3), Torres 3 (36), Maybin (9), McCann 3 (18). SB_LeMahieu (3). SF_Torres.

Runners left in scoring position_New York 4 (Gregorius 2, Torres 2); Chicago 1 (Abreu). RISP_New York 2 for 9; Chicago 2 for 5.

Runners moved up_G.Sanchez. GIDP_LeMahieu, Frazier, Rondon.

DP_New York 1 (Cortes Jr., Torres, Voit); Chicago 2 (Anderson, Y.Sanchez, Abreu), (Vieira, Y.Sanchez, Abreu).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Green 2 1 0 0 0 6 33 7.54 Cortes Jr., W, 1-0 5 6 2 2 0 7 75 3.79 Holder 1 2 2 2 0 2 18 5.08 Chapman 1 1 0 0 0 1 22 1.35 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lopez, L, 4-7 6 6 5 5 2 4 97 6.31 Minaya 2-3 2 2 2 2 1 23 2.84 Osich 1-3 0 0 0 0 0 1 5.91 Vieira 1 1-3 2 1 1 1 1 30 9.00 Banuelos 2-3 0 0 0 2 1 17 6.90

Cortes Jr. pitched to 2 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Holder 2-2, Osich 2-0, Banuelos 2-1.

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Nic Lentz; Second, Adam Hamari; Third, Todd Tichenor.

T_3:27. A_36,074 (40,615).

