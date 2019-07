2019 All-Star Rosters

By The Associated Press

Tuesday, July 9 At Progressive Field, Cleveland

p-voted by players; m-selected by MLB; i-injured, will not play; r-injury replacement

American League

Manager — Alex Cora, Boston

Starters

Catcher — Gary Sánchez, N.Y. Yankees

First Baseman — Carlos Santana, Cleveland

Second Baseman — DJ LeMahieu, N.Y. Yankees

Shortstop — Jorge Polanco, Minnesota

Third Baseman — Alex Bregman, Houston

Outfield — Mike Trout, L.A. Angels

Outfield — George Springer, Houston

Outfield — Michael Brantley, Houston

Designated Hitter — p-J.D. Martinez, Boston

Designated Hitter — i-Hunter Pence, Texas

Reserves Catchers

p-James McCann, Chicago White Sox

Infielders

p-José Abreu, Chicago White Sox

r-Xander Bogaerts, Boston

p-Matt Chapman, Oakland

ip-Tommy La Stella, L.A. Angels

ri-Brandon Lowe, Tampa Bay

p-Francisco Lindor, Cleveland

r-Gleyber Torres, N.Y. Yankees

m-Daniel Vogelbach, Seattle

Outfielders

p-Mookie Betts, Boston

p-Joey Gallo, Texas

p-Austin Meadows, Tampa Bay

m-Whit Merrifield, Kansas City

Pitchers Starters

r-José Berrios, Minnesota

r-Shane Bieber, Cleveland

p-Gerritt Cole, Houston

p-Lucas Giolito, Chicago White Sox

r-Liam Hendriks, Oakland

i-Brandon Lowe, Tampa Bay

m-John Means, Baltimore

m-Mike Minor, Texas

ps-Charlie Morton, Tampa Bay

ip-Jake Odorizzi, Minnesota

i-Marcus Stroman, Toronto

r-Masahiro Tanaka, N.Y. Yankees

p-Justin Verlander, Houston

Relievers

p-Aroldis Chapman, N.Y. Yankees

m-Shane Greene, Detroit

p-Brad Hand, Cleveland

p-Ryan Pressly, Houston

National League

Manager — Dave Roberts, L.A. Dodgers

Starters

Catcher — Wilson Contreras, Chicago Cubs

First Baseman — Freddie Freeman, Atlanta

Second Baseman — Ketel Marte, Arizona

Shortstop — Javier Báez, Chicago Cubs

Third Baseman — Nolan Arenado, Colorado

Outfield — Christian Yelich, Milwaukee

Outfield — Cody Bellinger, L.A. Dodgers

Outfield — Ronald Acuña Jr., Atlanta

Reserves Catchers

m-Yasmani Grandal, Milwaukee

p-J.T. Realmuto, Philadelphia

Infielders

m-Pete Alonso, N.Y. Mets

p-Josh Bell, Pittsburgh

m-Kris Bryant, Chicago

m-Paul DeJong, St. Louis

p-Mike Moustakas, Milwaukee

r-Max Muncy, L.A. Dodgers

p-Anthony Rendon, Washington

p-Trevor Story, Colorado

Outfielders

p-Charlie Blackmon, Colorado

p-David Dahl, Colorado

p-Jeff McNeil, N.Y. Mets

Pitchers Starters

m-Sandy Alcántara, Miami

p-Walker Buehler, L.A. Dodgers

p-Luis Castillo, Cincinnati

p-Jacob deGrom, N.Y. Mets

r-Sonny Gray, Cincinnati

m-Zach Greinke, Arizona

m-Clayton Kershaw, L.A. Dodgers

p-Hyun-Jin Ryu, L.A. Dodgers

ip-Max Scherzer, Washington

m-Mike Soroka, Atlanta

r-Brandon Woodruff, Milwaukee

Relievers

p-Josh Hader, Milwaukee

p-Will Smith, San Francisco

r-Felipe Vázquez, Pittsburgh

p-Kirby Yates, San Diego

