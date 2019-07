Aberdeen Standard Investments Scottish Open Leading Scores

By The Associated Press

Sunday At The Renaissance Club North Berwick, Scotland Purse: $7 million Yardage: 7,136; Par: 71 Final

Wiesberger won on third playoff hole

Bernd Wiesberger, Austria 67-61-65-69—262 Benjamin Hebert, France 67-67-66-62—262 Romain Langasque, France 65-67-65-67—264 Andrew Johnston, England 69-65-69-62—265 Andrew Putnam, United States 69-67-65-64—265 Henrik Stenson, Sweden 65-65-69-66—265 Andrea Pavan, Italy 68-69-62-66—265 Nino Bertasio, Italy 63-67-67-68—265 Justin Thomas, United States 67-64-70-65—266 Rafa Cabrera-Bello, Spain 66-67-67-66—266 George Coetzee, South Africa 68-68-64-66—266 Lee Slattery, England 64-64-70-68—266 Jamie Donaldson, Wales 64-69-65-68—266 Ian Poulter, England 65-67-69-66—267 Tyrrell Hatton, England 70-66-64-67—267 Matthew Fitzpatrick, England 67-65-67-68—267 Lorenzo Gagli, Italy 68-63-67-69—267 Matt Wallace, England 68-66-64-69—267 Erik Van Rooyen, South Africa 64-64-67-72—267 Martin Kaymer, Germany 68-69-66-65—268 Romain Wattel, France 63-71-68-66—268 Thomas Pieters, Belgium 64-68-68-68—268 Kalle Samooja, Finland 64-67-69-68—268 Matt Kuchar, United States 63-70-67-68—268 Adrian Otaegui, Spain 67-64-67-70—268 Calum Hill, Scotland 68-64-71-66—269 Scott Jamieson, Scotland 70-64-69-66—269 Also Rory McIlroy, Northern Ireland 67-67-68-69—271 Eddie Pepperell, England 67-67-69-69—272 Kurt Kitayama, United States 68-68-65-71—272 Julian Suri, United States 68-66-69-71—274 Sean Crocker, United States 66-66-70-72—274

