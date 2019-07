Angels 3, Dodgers 2

By The Associated Press

Los Angeles (A) AB R H BI BB SO Avg. Fletcher 3b 4 1 2 0 0 1 .293 Trout cf 2 1 0 1 1 0 .296 Upton lf 4 0 0 0 0 0 .247 Bedrosian p 0 0 0 0 0 0 — Robles p 0 0 0 0 0 0 — Calhoun rf 4 1 3 2 0 1 .243 Pujols 1b 4 0 0 0 0 0 .244 Simmons ss 4 0 1 0 0 1 .281 Rengifo 2b 3 0 0 0 1 1 .258 Smith c 4 0 0 0 0 1 .270 Barria p 2 0 0 0 0 1 .000 L.Garcia p 0 0 0 0 0 0 — Mejia p 0 0 0 0 0 0 — Cole p 0 0 0 0 0 0 — b-Ohtani ph 0 0 0 0 1 0 .300 Goodwin lf 0 0 0 0 0 0 .285 Totals 31 3 6 3 3 6

Los Angeles (N) AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 2 0 1 0 2 1 .241 Baez p 0 0 0 0 0 0 — Freese 1b 0 0 0 0 0 0 .300 Muncy 1b-2b 4 0 0 0 0 1 .264 Turner 3b 4 1 3 1 0 0 .296 Bellinger rf 3 1 0 0 1 1 .331 Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000 Pollock cf 4 0 0 0 0 0 .259 Seager ss 3 0 1 1 1 0 .277 Hernandez 2b 2 0 0 0 0 0 .238 Beaty 1b-lf 2 0 0 0 0 1 .298 Barnes c 3 0 0 0 1 1 .196 Stripling p 2 0 0 0 0 0 .167 Chargois p 0 0 0 0 0 0 .000 Sadler p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Verdugo ph-lf-rf 1 0 0 0 0 0 .295 Totals 30 2 5 2 5 5

Los Angeles (A) 100 101 000—3 6 0 Los Angeles (N) 000 101 000—2 5 1

a-popped out for Sadler in the 7th. b-walked for Cole in the 8th.

E_Barnes (5). LOB_Los Angeles (A) 5, Los Angeles (N) 6. 2B_Calhoun 2 (20). HR_Calhoun (23), off Stripling; Turner (14), off Barria. RBIs_Trout (81), Calhoun 2 (54), Turner (41), Seager (42). SB_Fletcher (7). SF_Trout.

Runners left in scoring position_Los Angeles (A) 3 (Pujols, Smith 2). RISP_Los Angeles (A) 0 for 6; Los Angeles (N) 1 for 2.

Advertisement

Runners moved up_Rengifo, Pollock. GIDP_Upton, Muncy, Pollock.

DP_Los Angeles (A) 2 (Cole, Simmons, Pujols), (Simmons, Rengifo, Pujols); Los Angeles (N) 1 (Seager, Muncy, Beaty).

Los Angeles (A) IP H R ER BB SO NP ERA Barria, W, 4-3 5 3 1 1 2 3 93 6.63 L.Garcia, H, 4 2-3 0 1 1 1 0 16 4.30 Mejia, H, 4 1-3 1 0 0 0 1 11 8.64 Cole, H, 2 1 0 0 0 2 0 16 3.10 Bedrosian, H, 12 1 1 0 0 0 1 9 3.17 Robles, S, 16-18 1 0 0 0 0 0 8 2.64 Los Angeles (N) IP H R ER BB SO NP ERA Stripling, L, 4-4 5 3 2 2 0 2 62 3.64 Chargois 2-3 1 1 0 0 0 12 4.20 Sadler 1 1-3 1 0 0 0 1 16 1.78 Baez 1 0 0 0 2 1 20 3.33 Jansen 1 1 0 0 1 2 25 3.54

Inherited runners-scored_Mejia 1-1.

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Sam Holbrook; Second, Manny Gonzalez; Third, Sean Barber.

T_3:15. A_53,731 (56,000).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.