Atlanta United-Los Angeles FC, Sums

By The Associated Press

Atlanta 2 1—3 Los Angeles FC 4 0—4

First half_1, Atlanta, Adams, 1, 2nd minute; 2, Los Angeles FC, Diomande, 7 (Kaye), 33rd; 3, Los Angeles FC, Rossi, 12, 38th; 4, Los Angeles FC, Vela, 22 (penalty kick), 42nd; 5, Los Angeles FC, Atuesta, 2 (Diomande), 45th; 6, Atlanta, Martinez, 17 (Gressel), 45th.

Second half_7, Atlanta, Segura, 0 (own goal), 51st.

Goalies_Atlanta, Brad Guzan, Alec Kann; Los Angeles FC, Pablo Sisniega, Tyler Miller.

Yellow Cards_Atlanta, Remedi, 44th; Gonzalez Pirez, 56th; Meram, 80th.

Referee_Ismail Elfath. Assistant Referees_Corey Parker; Kyle Atkins; Tim Ford. 4th Official_Sergii Demianchuk.

A_22,511.

Lineups

Los Angeles FC_Pablo Sisniega; Steven Beitashour (Lee Nguyen, 63rd), Jordan Harvey, Mark Anthony Kaye, Eddie Segura, Walker Zimmerman; Eduard Atuesta; Latif Blessing, Adama Diomande, Diego Rossi (Dejan Jakovic, 90th), Carlos Vela.

Atlanta_Brad Guzan; Franco Escobar, Leandro Gonzalez Pirez, Miles Robinson; Mo Adams (Justin Meram, 46th), Julian Gressel, Emerson Hyndman, Gonzalo Pity Martinez (Ezequiel Barco, 59th), Eric Remedi; Josef Martinez, Darlington Nagbe.

