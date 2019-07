Atlanta United-Sounders, Sums

By The Associated Press

Atlanta 0 1—1 Seattle 0 2—2

First half_None.

Second half_1, Seattle, Ruidiaz, 7 (Roldan), 58th minute; 2, Atlanta, Martinez, 13 (Martinez), 65th; 3, Seattle, Shipp, 3 (Morris), 71st.

Goalies_Atlanta, Brad Guzan, Brendan Moore; Seattle, Stefan Frei, Bryan Meredith.

Yellow Cards_Atlanta, Robinson, 22nd; Parkhurst, 41st; Escobar, 82nd.

Referee_Robert Sibiga. Assistant Referees_Nick Uranga; Eduardo Mariscal; Ricardo Salazar. 4th Official_Joseph Dickerson.

A_38,232.

___

Lineups

Seattle_Stefan Frei; Kim Kee-Hee, Kelvin Leerdam (Saad Abdul-Salaam, 73rd), Brad Smith, Roman Torres; Cristian Roldan, Harry Shipp (Nouhou Tolo, 77th), Gustav Svensson; Nicolas Lodeiro, Jordan Morris (Jordy Delem, 87th), Raul Ruidiaz.

Atlanta_Brad Guzan; Franco Escobar, Leandro Gonzalez Pirez, Miles Robinson; Julian Gressel, Gonzalo Pity Martinez, Eric Remedi (Emerson Hyndman, 67th), Brek Shea (Michael Parkhurst, 7th); Josef Martinez, Justin Meram, Darlington Nagbe.

