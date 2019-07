ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through July 28 1. Novak Djokovic $8,911,411 2. Rafael Nadal $7,027,843 3. Roger Federer $5,751,088 4. Dominic Thiem $4,118,462 5. Stefanos Tsitsipas $3,003,707 6. Fabio Fognini $2,045,340 7. Roberto Bautista Agut $1,952,154 8. Kei Nishikori $1,934,294 9. Alexander Zverev $1,687,422 10. Daniil Medvedev $1,623,386 11. Gael Monfils $1,403,341 12. Guido Pella $1,356,747 13. Stan Wawrinka $1,339,152 14. David Goffin $1,324,521 15. Karen Khachanov $1,308,078 16. Diego Schwartzman $1,277,483 17. John Isner $1,240,768 18. Dusan Lajovic $1,232,698 19. Nikoloz Basilashvili $1,189,896 20. Lucas Pouille $1,181,984 21. Felix Auger-Aliassime $1,172,374 22. Borna Coric $1,145,712 23. Jan-Lennard Struff $1,143,592 24. Milos Raonic $1,142,269 25. Pierre-Hugues Herbert $1,068,720 26. Matteo Berrettini $1,057,917 27. Laslo Djere $1,047,698 28. Benoit Paire $1,044,790 29. Feliciano Lopez $988,496 30. Jeremy Chardy $987,695 31. Denis Shapovalov $978,273 32. Fernando Verdasco $971,688 33. Joao Sousa $921,543 34. Gilles Simon $888,010 35. Taylor Fritz $883,604 36. Frances Tiafoe $880,130 37. Juan Sebastian Cabal $804,230 37. Robert Farah $804,230 39. Marton Fucsovics $780,397 40. Marin Cilic $774,899 41. Leonardo Mayer $770,293 42. Hubert Hurkacz $767,513 43. Nick Kyrgios $766,142 44. Radu Albot $751,385 45. Sam Querrey $748,283 46. Pable Carreno Busta $744,361 47. Nicolas Mahut $738,026 48. Marco Cecchinato $734,199 49. Alex de Minaur $725,813 50. Mikhail Kukushkin $713,050

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.