Barbasol Championship Scores

Friday At Keene Trace Golf Club Nicholasville, Ky. Purse: $3.5 million Yardage: 7,328; Par 72 Second Round

This 72 hole tournament will conclude on Sunday.

Jim Herman 65-65—130 Bill Haas 65-66—131 D.J. Trahan 65-67—132 Kelly Kraft 65-67—132 David Toms 68-64—132 Kramer Hickok 65-67—132 Sebastián Muñoz 65-68—133 Austin Cook 67-66—133 José de Jesús Rodríguez 68-65—133 Wes Roach 64-69—133 Roberto Castro 65-69—134 Charlie Beljan 68-66—134 Chase Wright 67-67—134 Hank Lebioda 70-64—134 Cody Gribble 68-66—134 Martin Laird 68-66—134 Tom Lovelady 69-65—134 Billy Hurley III 68-67—135 Josh Teater 65-70—135 Zack Sucher 70-65—135 Robert Garrigus 70-65—135 Case Cochran 71-64—135 Dominic Bozzelli 67-68—135 Nick Taylor 63-72—135 Freddie Jacobson 67-68—135 J.T. Poston 62-73—135 Tyrone Van Aswegen 70-66—136 Adam Schenk 70-66—136 Will MacKenzie 67-69—136 Cameron Davis 67-69—136 Tom Hoge 67-69—136 Richy Werenski 69-67—136 Brice Garnett 69-67—136 Matt Jones 66-70—136 Denny McCarthy 67-69—136 Ricky Barnes 66-70—136 John Merrick 69-67—136 Sepp Straka 68-68—136 Anders Albertson 66-70—136 Jason Dufner 67-70—137 Alex Prugh 68-69—137 Scott Langley 69-68—137 Ryan Armour 70-67—137 Seamus Power 69-69—138 Harris English 72-66—138 George McNeill 71-67—138 Ben Silverman 70-68—138 Chip McDaniel 71-67—138 Peter Malnati 70-68—138 Ryan Blaum 68-70—138 Peter Uihlein 69-69—138 Jhonattan Vegas 69-69—138 David Hearn 69-69—138 Kyle Jones 67-71—138 Stephen Stallings Jr. 70-68—138 Stephan Jaeger 68-70—138 Chris Couch 70-69—139 Fabián Gómez 71-68—139 Satoshi Kodaira 67-72—139 Rod Pampling 68-71—139 Jonathan Byrd 73-66—139 Shawn Stefani 69-70—139 Nicholas Lindheim 69-70—139 Julián Etulain 69-70—139 Whee Kim 69-70—139 Ted Potter, Jr. 71-68—139 John Chin 73-66—139 Johnson Wagner 69-71—140 Arjun Atwal 71-69—140 Hunter Mahan 70-70—140 Heath Slocum 71-69—140 Cullan Brown 72-68—140 Boo Weekley 68-72—140 Brandon Harkins 68-72—140 Charlie Wi 71-69—140 Sam Saunders 70-70—140 Tommy Gainey 72-68—140 Daniel Chopra 67-73—140 Brendon Todd 70-70—140

Failed to make cut

Brian Gay 71-70—141 Tyler Duncan 71-70—141 J.J. Henry 70-71—141 Troy Matteson 68-73—141 Adam Svensson 72-69—141 Lukas Euler 74-67—141 John Rollins 70-72—142 Andres Romero 72-70—142 Chad Collins 68-74—142 Danny Lee 75-67—142 David Lingmerth 79-63—142 Martin Piller 70-72—142 Derek Fathauer 70-72—142 Chris Thompson 71-71—142 Troy Merritt 73-70—143 Parker McLachlin 72-71—143 Steve Flesch 72-71—143 Roberto Díaz 74-69—143 Callum Bruce 74-69—143 Derek Ernst 73-70—143 Mark Wilson 71-72—143 Jason Bohn 74-69—143 Patrick Rodgers 70-73—143 John Daly 71-72—143 Grover Justice 70-73—143 Jonathan Kaye 72-71—143 Chris Wilson 73-70—143 Y.E. Yang 75-69—144 Ollie Schniederjans 74-70—144 Hunter Richardson 75-69—144 Robert Streb 76-68—144 Brian Stuard 75-69—144 Mike Weir 76-68—144 Will Claxton 74-70—144 Steve Allan 73-72—145 Joey Garber 72-73—145 Berry Henson 72-73—145 Marcos Montenegro 72-73—145 Trey Mullinax 69-77—146 Chad Campbell 74-72—146 Brendon de Jonge 70-76—146 Beau Hossler 74-72—146 Cooper Musselman 73-73—146 Eric Axley 72-75—147 Jay McLuen 75-73—148 Omar Uresti 74-74—148 Tim Herron 75-73—148 Seth Reeves 72-76—148 John Senden 74-75—149 Hunter Stewart 76-73—149 Robert Allenby 76-74—150 Brian Davis 76-76—152

