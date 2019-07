Barbasol Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At Keene Trace Golf Club Nicholasville, Ky. Purse: $3.5 million 1,756 FedExCup Points Available Individual FedExCup Points in parentheses Yardage: 7,328; Par 72 Final Round Jim Herman (300), $630,000 65-65-62-70—262 Kelly Kraft (165), $378,000 65-67-61-70—263 Sepp Straka (105), $238,000 68-68-63-66—265 Austin Cook (73), $154,000 67-66-63-70—266 Matt Jones (73), $154,000 66-70-67-63—266 Martin Laird (55), $117,250 68-66-70-63—267 Josh Teater (55), $117,250 65-70-64-68—267 D.J. Trahan (55), $117,250 65-67-69-66—267 Dominic Bozzelli (43), $98,000 67-68-65-68—268 Sebastián Muñoz (43), $98,000 65-68-66-69—268 Cameron Davis (34), $77,000 67-69-69-64—269 Bill Haas (34), $77,000 65-66-65-73—269 Denny McCarthy (34), $77,000 67-69-67-66—269 José de Jesús Rodríguez (34), $77,000 68-65-69-67—269 Ryan Blaum (30), $59,500 68-70-65-67—270 Kyle Jones (30), $59,500 67-71-65-67—270 Nick Taylor (30), $59,500 63-72-69-66—270 Anders Albertson (28), $47,250 66-70-67-68—271 Jason Dufner (28), $47,250 67-70-68-66—271 Brice Garnett (28), $47,250 69-67-68-67—271 Adam Schenk (28), $47,250 70-66-70-65—271 Roberto Castro (25), $37,800 65-69-70-68—272 Stephan Jaeger (25), $37,800 68-70-65-69—272 Kramer Hickok (21), $29,050 65-67-70-71—273 Billy Hurley III (21), $29,050 68-67-67-71—273 Ted Potter, Jr. (21), $29,050 71-68-69-65—273 Zack Sucher (21), $29,050 70-65-69-69—273 Richy Werenski (21), $29,050 69-67-70-67—273 Harris English (16), $21,775 72-66-68-68—274 Cody Gribble (16), $21,775 68-66-70-70—274 Scott Langley (16), $21,775 69-68-68-69—274 J.T. Poston (16), $21,775 62-73-69-70—274 Alex Prugh (16), $21,775 68-69-66-71—274 David Toms (16), $21,775 68-64-73-69—274 Chase Wright (16), $21,775 67-67-72-68—274 Fabián Gómez (12), $17,208 71-68-70-66—275 Tom Hoge (12), $17,208 67-69-68-71—275 Tom Lovelady (12), $17,208 69-65-68-73—275 John Chin (9), $14,000 73-66-67-70—276 Chris Couch (9), $14,000 70-69-69-68—276 Tommy Gainey (9), $14,000 72-68-65-71—276 Ben Silverman (9), $14,000 70-68-65-73—276 Shawn Stefani (9), $14,000 69-70-65-72—276 Tyrone Van Aswegen (9), $14,000 70-66-72-68—276 Ricky Barnes (6), $9,634 66-70-72-69—277 Charlie Beljan (6), $9,634 68-66-72-71—277 Case Cochran, $9,634 71-64-68-74—277 David Hearn (6), $9,634 69-69-68-71—277 Whee Kim (6), $9,634 69-70-68-70—277 Hunter Mahan (6), $9,634 70-70-69-68—277 Wes Roach (6), $9,634 64-69-75-69—277 Stephen Stallings Jr., $9,634 70-68-69-70—277 Ryan Armour (3), $7,882 70-67-72-69—278 Daniel Chopra (3), $7,882 67-73-68-70—278 Brandon Harkins (3), $7,882 68-72-68-70—278 Satoshi Kodaira (3), $7,882 67-72-71-68—278 Nicholas Lindheim (3), $7,882 69-70-69-70—278 George McNeill (3), $7,882 71-67-73-67—278 Rod Pampling (3), $7,882 68-71-68-71—278 Seamus Power (3), $7,882 69-69-72-68—278 Brendon Todd (3), $7,882 70-70-71-67—278 Peter Uihlein (3), $7,882 69-69-71-69—278 Cullan Brown, $0 72-68-67-71—278 Jonathan Byrd (2), $7,385 73-66-68-72—279 Julián Etulain (2), $7,385 69-70-72-68—279 Robert Garrigus (2), $7,385 70-65-72-72—279 Jhonattan Vegas (2), $7,385 69-69-70-71—279 Chip McDaniel, $7,210 71-67-72-70—280 Boo Weekley (2), $7,140 68-72-71-71—282 Freddie Jacobson (2), $7,035 67-68-72-76—283 Hank Lebioda (2), $7,035 70-64-76-73—283 Arjun Atwal (2), $6,930 71-69-70-76—286

