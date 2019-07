Barracuda Championship Scores

By The Associated Press

Friday At Montreux Golf and Country Club Reno, Nev. Purse: $3.5 million

Yardage: 7,472; Par 72

Modified Stableford Scoring System Suspended Play Results – will finish Saturday Players without second round score – Did not finish play Second Round Tom Hoge 13-8 — 21 Beau Hossler 8-12 — 20 John Chin 9-11 — 20 Collin Morikawa 13-7 — 20 Brendon Todd 8-11 — 19 Troy Merritt 7-12 — 19 Chris Stroud 10-8 — 18 Will Gordon 11-7 — 18 Martin Laird 5-12 — 17 Denny McCarthy 5-12 — 17 Richy Werenski 10-7 — 17 Charlie Danielson 5-12 — 17 David Lingmerth 18-1 — 17 Peter Uihlein 3-13 — 16 Seth Reeves 9 — 16 Sam Saunders 5-10 — 15 Seamus Power 11-4 — 15 Kyoung-Hoon Lee 8-7 — 15 Sepp Straka 1-14 — 15 Robert Streb 13 — 15 Brandon Harkins 3-11 — 14 Bronson Burgoon 12-2 — 14 Cameron Tringale 7-7 — 14 Tom Lovelady 9-5 — 14 D.J. Trahan 1 — 14 Y.E. Yang 12 — 14 Josh Teater 10 — 14 Andrea Pavan 4-9 — 13 Robert Allenby 5-7 — 12 Alistair Docherty 5 — 12 George McNeill 6 — 12 Tyrone Van Aswegen 13 — 12 Roger Sloan 10 — 12 John Rollins 7-4 — 11 Jonas Blixt 4-7 — 11 Emiliano Grillo 8 — 11 Brendan Steele 2 — 11 David Hearn 3-7 — 10 Sam Ryder 3-7 — 10 Patrick Rodgers 7-3 — 10 Martin Kaymer 3-7 — 10 Tommy Gainey 9 — 10 Alex Cejka 6 — 10 Jonathan Byrd 10 — 10 Derek Fathauer 8 — 10 Daniel Berger 1-8 — 9 Nicholas Lindheim 8-1 — 9 Trent Phillips 3-6 — 9 Kyle Jones 5 — 9 Omar Uresti 2-6 — 8 Ryan Palmer 8 — 8 Parker McLachlin 1-6 — 7 Stephan Jaeger 5-2 — 7 Matt Every 5 — 7 Russell Henley 3 — 7 Ryan Blaum 5 — 7 Chase Wright 7 — 7 Wes Roach 7 — 7 Tim Herron 1-5 — 6 Martin Piller 1-5 — 6 Sangmoon Bae 5 — 6 Mark Wilson 6 — 6 Charlie Beljan 4 — 6 Adam Svensson 6 — 6 John Merrick 5-0 — 5 Arjun Atwal 4-1 — 5 Scott Langley 6 -1 — 5 Justin Suh 2-3 — 5 Dominic Bozzelli 9 — 5 Jim Herman 5 — 5 Cody Gribble 6 — 5 J.J. Spaun 3 — 5 Roberto Díaz 5 — 5 Jason Bohn 3-1 — 4 Padraig Harrington 2-2 — 4 Sebastián Muñoz 4 — 4 Tyler Duncan -2 — 4 Pat Perez 4 — 4 Rod Pampling 0 — 4 Alex Prugh 4 — 4 Taylor Montgomery 4 — 4 Curtis Luck 4 — 4 Ricky Barnes -3-6 — 3 Heath Slocum -7+10— 3 Anders Albertson 0-3 — 3 Stuart L. Smith 5 — 3 Chad Campbell 1 — 3 Johnson Wagner 4 — 3 Ollie Osborne 3 — 3 Ben Silverman 3 — 3 Brendon de Jonge 4 -2 — 2 David Berganio, Jr. 3 -1 — 2 Armando Favela -2 — 2 Billy Hurley III 0 — 2 Robert Garrigus 2 — 2 Brady Schnell 2 — 2 Ryan Vermeer 2 — 2 Andres Romero 5 — 1 Paul Goydos 3 — 1 Martin Trainer -1 — 1 Bill Haas 4 — 1 Zack Sucher 1 — 1 Eric Axley 0-0 — 0 Andrew Landry -6 — 0 Harris English 0 — 0 Brian Davis -2 — 0 Ho Sung Choi 0 — 0 Kramer Hickok -3+2 — -1 Dylan Meyer -3 — -1 J.J. Henry -1 — -1 Jay McLuen -1 — -1 Hank Lebioda -2 — -2 John Daly -2 — -2 Charlie Wi 0 -3 — -3 José de Jesús Rodríguez 1 — -3 John Senden -3 — -3 Cameron Davis -3 — -3 Chip McDaniel -3 — -3 Daniel Chopra -5-1 — -4 Kelly Kraft 1 -5 — -4 Julián Etulain -4 — -4 Chris Thompson -4 — -4 Tyler Raber -2-3 — -5 Joey Garber -6 — -6 Cameron Beckman -4-3 — -7 Mike Weir -4-3 — -7 David Duval -8 — -9 Frank Adams III -8 —-10

