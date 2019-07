Blue Jays 10, Rays 9

By The Associated Press

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Duffy 3b 6 0 1 1 0 2 .235 Pham lf 5 1 1 1 1 1 .271 Meadows dh 5 1 2 0 1 1 .288 d’Arnaud 1b-c 5 2 2 3 1 0 .245 Garcia rf 3 0 1 0 0 1 .273 Wendle 2b 3 0 1 0 0 1 .206 Brosseau 2b-rf 5 1 1 0 1 3 .296 Heredia cf 5 2 2 1 0 0 .240 Zunino c 5 0 0 0 0 2 .168 b-Choi ph-1b 1 0 0 0 0 0 .254 Adames ss 4 2 2 3 1 0 .237 Totals 47 9 13 9 5 11

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Sogard rf 6 0 2 0 0 2 .300 Galvis ss 6 0 1 0 0 1 .266 Gurriel Jr. lf 6 2 3 0 0 0 .288 Grichuk dh 5 1 1 1 1 2 .227 Guerrero Jr. 3b 6 2 2 3 0 1 .253 Biggio 2b 3 1 1 1 3 2 .205 Jansen c 5 0 0 0 0 3 .201 a-Smoak ph 0 0 0 0 1 0 .217 McGuire c 0 0 0 0 0 0 — Drury 1b 6 2 4 3 0 1 .225 Hernandez cf 6 2 2 2 0 2 .214 Totals 49 10 16 10 5 14

Tampa Bay 062 001 000 000— 9 13 1 Toronto 110 001 024 001—10 16 0

No outs when winning run scored.

a-walked for Jansen in the 11th. b-lined out for Zunino in the 12th.

E_Duffy (1). LOB_Tampa Bay 8, Toronto 11. 2B_Garcia (16), Brosseau (6), Wendle (10), Gurriel Jr. (17), Grichuk (16), Guerrero Jr. (15). HR_Adames (11), off Borucki; d’Arnaud (12), off Borucki; Biggio (7), off Kittredge; Drury (10), off Wood; Hernandez (13), off Wood; Guerrero Jr. (10), off Drake; Drury (11), off Poche; Hernandez (14), off Pagan. RBIs_Duffy (1), Pham (46), d’Arnaud 3 (40), Heredia (14), Adames 3 (30), Grichuk (44), Guerrero Jr. 3 (34), Biggio (24), Drury 3 (28), Hernandez 2 (36). SB_Biggio (7). SF_Heredia.

Runners left in scoring position_Tampa Bay 3 (d’Arnaud, Brosseau, Zunino); Toronto 5 (Sogard, Guerrero Jr. 3, Drury). RISP_Tampa Bay 6 for 14; Toronto 2 for 12.

Runners moved up_Pham, Duffy, Gurriel Jr., Jansen. GIDP_Garcia, Jansen.

DP_Tampa Bay 1 (Adames, Wendle, d’Arnaud); Toronto 1 (Guerrero Jr., Biggio, Drury).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Kittredge 3 5 2 2 0 7 48 3.05 Beeks, H, 3 4 4 1 1 2 1 73 3.61 Wood 1 3 2 2 0 2 25 2.48 Drake 0 2 3 3 1 0 12 4.44 Kolarek, H, 15 1-3 0 0 0 0 1 4 3.73 Poche, BS, 4-5 1 1-3 1 1 1 0 3 19 6.48 Pagan, L, 2-2 1 1-3 1 1 1 2 0 29 2.11 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Borucki 2 8 6 6 2 3 61 10.80 Gaviglio 3 4 2 2 2 1 49 4.80 Font 3 1 1 1 1 3 38 5.29 Phelps 1 0 0 0 0 1 12 2.16 Giles 1 0 0 0 0 0 10 1.54 Mayza 1 0 0 0 0 2 15 4.26 Hudson, W, 6-2 1 0 0 0 0 1 10 2.74

Drake pitched to 3 batters in the 9th.

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, John Libka; Second, Gabe Morales; Third, Jerry Meals.

T_4:07. A_28,204 (53,506).

