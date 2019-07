Blue Jays 10, Red Sox 4

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Sogard 2b 5 1 2 1 0 1 .304 Guerrero Jr. 3b 4 1 1 1 1 0 .245 Gurriel Jr. dh 5 1 3 0 0 0 .295 Grichuk rf 5 1 1 1 0 0 .237 Jansen c 4 0 1 1 0 2 .219 Smoak 1b 3 2 2 2 2 0 .216 Galvis ss 4 1 2 0 0 0 .271 T.Hernandez cf 4 2 1 3 0 2 .200 McKinney lf 4 1 1 0 0 0 .223 Totals 38 10 14 9 3 5

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 5 1 3 2 0 1 .281 Devers 3b 4 0 0 0 1 0 .322 Bogaerts ss 4 1 3 2 1 0 .312 Martinez dh 4 0 0 0 1 0 .291 Benintendi lf 4 0 1 0 1 0 .268 Vazquez c 3 0 0 0 1 0 .294 Bradley Jr. cf 4 0 0 0 0 2 .229 Chavis 1b-2b-1b 3 1 1 0 1 2 .260 Holt 2b 1 1 1 0 1 0 .336 a-Travis ph-1b 1 0 0 0 0 1 .188 b-M.Hernandez ph-2b 1 0 0 0 0 0 .340 Totals 34 4 9 4 7 6

Toronto 031 002 004—10 14 0 Boston 100 030 000— 4 9 1

a-struck out for Holt in the 6th. b-flied out for Travis in the 8th.

E_Taylor (1). LOB_Toronto 5, Boston 10. 2B_Sogard (14), Gurriel Jr. (14), Grichuk (15), Bogaerts (30), Benintendi (23), Holt (7). 3B_Gurriel Jr. (2), McKinney (1). HR_T.Hernandez (9), off Cashner; Smoak (15), off Cashner; Bogaerts (21), off Waguespack. RBIs_Sogard (28), Guerrero Jr. (26), Grichuk (43), Jansen (29), Smoak 2 (40), T.Hernandez 3 (30), Betts 2 (43), Bogaerts 2 (74). SB_Gurriel Jr. (5).

Runners left in scoring position_Toronto 3 (Grichuk, Galvis, T.Hernandez); Boston 4 (Martinez, Benintendi 2, Travis). RISP_Toronto 6 for 13; Boston 2 for 9.

Advertisement

Runners moved up_Grichuk, Galvis, Devers, Martinez. LIDP_Grichuk. FIDP_Smoak. GIDP_Guerrero Jr., Grichuk, Devers, Vazquez.

DP_Toronto 2 (Galvis, Smoak), (Galvis, Sogard, Smoak); Boston 4 (Devers, Holt, Chavis), (Bogaerts, Holt, Chavis), (Benintendi, Chavis), (Bogaerts, Benintendi).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Waguespack 4 2-3 6 4 4 3 2 80 5.93 Shafer, W, 1-1 1 1 0 0 1 1 18 2.13 Mayza, H, 12 2-3 1 0 0 0 1 16 4.46 Phelps, H, 3 1 2-3 0 0 0 2 1 34 2.84 Hudson 1 1 0 0 1 1 18 2.79 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Cashner, L, 9-4 5 8 6 5 2 2 92 4.09 Taylor 1 0 0 0 0 1 11 3.54 Brewer 1 1 0 0 0 0 8 4.35 Hernandez 1 0 0 0 1 2 24 4.26 Hembree 0 3 3 3 0 0 11 3.38 Weber 1 2 1 1 0 0 12 5.31

Cashner pitched to 2 batters in the 6th.

Hembree pitched to 3 batters in the 9th.

Inherited runners-scored_Shafer 2-0, Mayza 2-0, Phelps 1-0, Taylor 1-0, Weber 1-0. HBP_Cashner (Jansen). WP_Cashner, Taylor. PB_Vazquez (7).

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Lance Barrett; Second, Chris Guccione; Third, Roberto Ortiz.

T_3:45. A_36,341 (37,731).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.