Braves 15, Phillies 7

By The Associated Press

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuna Jr. rf 5 2 2 3 1 2 .295 Albies 2b 6 1 1 4 0 2 .282 Freeman 1b 1 3 1 0 4 0 .305 b-Culberson ph-1b 1 0 1 0 0 0 .338 Donaldson 3b 6 1 3 2 0 3 .259 Camargo ss 6 0 0 0 0 3 .225 Duvall lf 5 2 3 2 0 1 .600 Flowers c 5 2 1 0 0 2 .234 Inciarte cf 4 2 2 3 1 1 .209 Fried p 3 2 2 1 1 0 .194 Blevins p 0 0 0 0 0 0 — Sobotka p 1 0 0 0 0 1 .000 Walker p 0 0 0 0 0 0 — Totals 43 15 16 15 7 15

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Kingery 2b 5 1 1 0 0 2 .280 Segura ss 3 0 1 0 0 0 .278 Alvarez p 0 0 0 0 0 0 — Knapp c 2 0 2 2 0 0 .181 Harper rf 4 0 0 0 1 3 .253 Hoskins 1b 4 1 0 0 1 3 .260 Realmuto c 3 1 2 2 0 0 .268 Nicasio p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Hernandez ph 0 0 0 0 1 0 .279 Morgan p 0 0 0 0 0 0 — Neris p 0 0 0 0 0 0 — c-Williams ph 1 0 0 0 0 0 .162 Franco 3b 5 1 1 0 0 0 .234 Rodriguez lf-ss 4 3 3 2 0 1 .258 Eflin p 1 0 1 0 0 0 .152 Suarez p 1 0 0 0 0 1 .500 Haseley lf 2 0 1 0 0 1 .240 Quinn cf 3 0 0 0 1 1 .134 Totals 38 7 12 6 4 12

Atlanta 047 210 100—15 16 0 Philadelphia 010 004 110— 7 12 1

a-walked for Nicasio in the 7th. b-singled for Freeman in the 9th. c-grounded out for Neris in the 9th.

E_Segura (8). LOB_Atlanta 8, Philadelphia 8. 2B_Freeman (27), Donaldson 2 (24), Kingery (20). HR_Inciarte (3), off Eflin; Acuna Jr. (25), off Eflin; Albies (15), off Suarez; Duvall (1), off Suarez; Realmuto (13), off Fried; Rodriguez (3), off Fried. RBIs_Acuna Jr. 3 (64), Albies 4 (57), Donaldson 2 (62), Duvall 2 (2), Inciarte 3 (12), Fried (3), Realmuto 2 (48), Rodriguez 2 (10), Knapp 2 (4).

Runners left in scoring position_Atlanta 2 (Albies, Flowers); Philadelphia 4 (Kingery, Harper, Realmuto, Franco). RISP_Atlanta 5 for 14; Philadelphia 2 for 9.

Advertisement

GIDP_Franco.

DP_Atlanta 1 (Camargo, Albies, Freeman).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried, W, 11-4 5 1-3 7 5 4 3 6 89 4.21 Blevins 1 1-3 2 1 1 1 3 26 4.05 Sobotka 1 1-3 3 1 1 0 2 30 4.97 Walker 1 0 0 0 0 1 13 0.00 Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Eflin, L, 7-11 2 2-3 7 10 6 4 1 73 4.63 Suarez 2 1-3 6 4 4 2 5 56 4.12 Alvarez 1 1 0 0 0 2 16 3.07 Nicasio 1 1 1 1 1 2 22 5.26 Morgan 1 0 0 0 0 3 15 3.10 Neris 1 1 0 0 0 2 13 3.83

Inherited runners-scored_Sobotka 2-0, Suarez 3-3. WP_Eflin, Fried. PB_Flowers (12).

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Ryan Blakney; Second, Brian Gorman; Third, Mark Carlson.

T_3:34. A_39,340 (43,647).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.