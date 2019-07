Brewers 5, Reds 4

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Senzel cf 1 0 1 0 0 0 .277 1-Ervin pr-cf 4 2 2 0 0 1 .358 Votto 1b 5 0 1 1 0 2 .262 Winker lf 3 0 0 0 0 0 .258 Puig rf 3 1 0 0 1 1 .260 VanMeter 3b-2b 4 1 3 2 0 1 .267 Gennett 2b 3 0 1 1 0 0 .200 Garrett p 0 0 0 0 0 0 — Hughes p 0 0 0 0 0 0 — W.Peralta p 0 0 0 0 0 0 — b-Suarez ph-3b 1 0 0 0 0 1 .258 J.Iglesias ss 4 0 1 0 0 1 .282 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .273 Graterol c 2 0 0 0 0 2 .176 Lavarnway c 2 0 0 0 0 1 .333 Sims p 2 0 0 0 0 2 .000 Peraza 2b-ss 2 0 0 0 0 1 .241 Totals 36 4 9 4 1 13

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 4 1 2 0 0 1 .254 Yelich rf 3 0 1 0 1 1 .335 Grandal c 3 1 1 2 1 0 .259 Braun lf 3 1 1 2 1 1 .274 F.Peralta p 0 0 0 0 0 0 .143 Thames 1b 4 0 0 0 0 1 .254 Hiura 2b 4 1 1 1 0 1 .327 Arcia ss 2 1 0 0 2 2 .226 Saladino 3b 3 0 0 0 0 0 .133 Hader p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Gamel ph-lf 1 0 0 0 0 0 .248 Chacin p 1 0 0 0 0 0 .125 Claudio p 0 0 0 0 0 0 — Albers p 0 0 0 0 0 0 — a-Aguilar ph 1 0 0 0 0 0 .228 Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 Moustakas 3b 0 0 0 0 0 0 .266 Totals 29 5 6 5 5 7

Cincinnati 211 000 000—4 9 1 Milwaukee 200 030 00x—5 6 1

a-flied out for Albers in the 5th. b-struck out for W.Peralta in the 8th. c-grounded out for Hader in the 8th.

1-ran for Senzel in the 1st.

E_Winker (3), Braun (4). LOB_Cincinnati 7, Milwaukee 6. 2B_VanMeter (4), Gennett (2), Ervin (4). HR_VanMeter (2), off Chacin; Braun (15), off Sims; Hiura (10), off Sims. RBIs_Votto (29), VanMeter 2 (8), Gennett (4), Grandal 2 (54), Braun 2 (48), Hiura (24). SB_Ervin (3).

Runners left in scoring position_Cincinnati 5 (Winker, Puig, J.Iglesias 3); Milwaukee 3 (Braun, Thames 2). RISP_Cincinnati 3 for 11; Milwaukee 2 for 5.

Runners moved up_Votto, Gennett, Grandal. GIDP_Grandal.

DP_Cincinnati 1 (J.Iglesias, Lavarnway, Votto).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Sims, L, 1-1 4 2-3 3 5 5 2 5 76 5.65 Garrett 2-3 1 0 0 1 1 23 1.85 Hughes 2-3 0 0 0 1 0 14 2.88 W.Peralta 1 2 0 0 1 0 21 4.76 Lorenzen 1 0 0 0 0 1 12 3.44 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Chacin 3 6 4 3 1 5 69 5.79 Claudio 1 2-3 2 0 0 0 1 29 4.15 Albers, W, 5-3 1-3 0 0 0 0 0 1 4.54 Guerra, H, 12 1 0 0 0 0 0 14 4.12 Hader, H, 6 2 1 0 0 0 5 30 2.17 F.Peralta, S, 1-1 1 0 0 0 0 2 19 4.79

Inherited runners-scored_Garrett 2-2, Albers 1-0. HBP_Chacin (Winker), W.Peralta (Moustakas). WP_Garrett.

Umpires_Home, Gerry Davis; First, Brennan Miller; Second, Pat Hoberg; Third, Greg Gibson.

T_3:15. A_39,682 (41,900).

