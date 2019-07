Brewers 7, Pirates 6

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 6 0 3 1 0 1 .250 Yelich rf 3 0 0 0 3 2 .325 Grandal c 4 1 1 0 0 0 .255 Hader p 1 0 0 0 0 1 .000 Gamel lf 1 0 0 0 0 1 .259 Moustakas 3b 5 0 0 0 0 0 .262 Hiura 2b 3 1 1 0 2 1 .269 D.Guerra p 0 0 0 0 0 0 — J.Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 Aguilar 1b 5 1 2 3 0 1 .209 Saladino lf-2b 5 1 1 0 0 2 .083 Arcia ss 4 2 2 1 1 0 .239 Davies p 1 0 0 0 0 1 .118 Albers p 0 0 0 0 0 0 — Claudio p 0 0 0 0 0 0 — c-Braun ph 1 0 1 0 0 0 .273 Jeffress p 0 0 0 0 0 0 — Pina c 2 1 2 2 0 0 .169 Totals 41 7 13 7 6 10

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 6 1 3 1 0 0 .279 Reynolds rf 3 0 1 0 0 1 .338 Neverauskas p 0 0 0 0 0 0 — Stratton p 0 0 0 0 0 0 .000 e-Stallings ph 1 1 1 0 0 0 .327 Vazquez p 0 0 0 0 0 0 .000 f-Musgrove ph 1 0 0 0 0 1 .143 Marte cf 3 0 0 1 1 0 .280 Bell 1b 4 1 2 3 1 1 .308 Moran 3b 2 0 1 0 0 1 .280 b-Kang ph-3b 3 1 1 1 0 2 .173 Dickerson lf 5 0 1 0 0 0 .274 Newman ss 5 0 0 0 0 1 .313 Diaz c 5 1 1 0 0 0 .276 Brault p 1 0 1 0 0 0 .381 Feliz p 0 0 0 0 0 0 — a-Osuna ph 1 0 0 0 0 0 .308 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 — Liriano p 0 0 0 0 0 0 1.000 d-Cabrera ph-rf 2 1 1 0 1 0 .314 Totals 42 6 13 6 3 7

Milwaukee 000 100 140 1—7 13 1 Pittsburgh 000 000 105 0—6 13 0

a-grounded out for Feliz in the 5th. b-struck out for Moran in the 6th. c-doubled for Claudio in the 7th. d-walked for Liriano in the 7th. e-singled for Stratton in the 9th. f-struck out for Vazquez in the 10th.

E_Cain (1). LOB_Milwaukee 11, Pittsburgh 11. 2B_Cain (21), Grandal (12), Braun (15). HR_Arcia (12), off Liriano; Aguilar (6), off Neverauskas; Pina (4), off Neverauskas; Bell (27), off D.Guerra; Kang (8), off J.Guerra. RBIs_Cain (30), Aguilar 3 (29), Arcia (37), Pina 2 (8), Frazier (26), Marte (42), Bell 3 (84), Kang (20). SB_Hiura 2 (3). CS_Reynolds (2). SF_Marte. S_Davies.

Runners left in scoring position_Milwaukee 7 (Grandal, Moustakas, Saladino 2, Arcia, Hader, Gamel); Pittsburgh 5 (Frazier 2, Marte 2, Musgrove). RISP_Milwaukee 3 for 17; Pittsburgh 4 for 9.

Runners moved up_Yelich, Moustakas, Arcia. GIDP_Grandal.

DP_Milwaukee 1 (Grandal, Hiura); Pittsburgh 1 (Newman, Frazier, Bell).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Davies 5 4 0 0 1 4 89 3.07 Albers, H, 5 2-3 1 0 0 0 0 14 3.65 Claudio, H, 15 1-3 0 0 0 0 1 5 4.21 Jeffress, H, 9 2-3 1 1 0 1 0 20 3.97 Hader, H, 4 1 1-3 0 0 0 1 1 23 2.09 D.Guerra 2-3 4 4 4 0 0 17 54.00 J.Guerra, W, 3-1, BS, 5-7 1 1-3 3 1 1 0 1 17 3.66 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault 4 3 1 1 2 4 81 4.15 Feliz 1 0 0 0 1 1 11 5.32 Rodriguez 1 1 0 0 0 2 14 3.72 Liriano 1 2 1 1 1 0 19 3.16 Neverauskas 1 4 4 4 2 1 25 10.61 Stratton 1 0 0 0 0 0 11 6.56 Vazquez, L, 2-1 1 3 1 1 0 2 21 2.19

Brault pitched to 1 batter in the 5th.

Inherited runners-scored_Claudio 1-0, Hader 2-0, Feliz 1-0. HBP_Hader (Reynolds). PB_Diaz 2 (6).

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Jordan Baker; Second, D.J. Reyburn; Third, Fieldin Culbreth.

T_4:13. A_23,229 (38,362).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.