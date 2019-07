Cardinals 12, Reds 11

By The Associated Press

St. Louis Cincinnati ab r h bi ab r h bi Edman 3b 5 2 1 0 Winker cf 5 0 2 2 J.Mrtin rf 3 2 2 3 Votto 1b 5 1 2 1 Shreve p 0 0 0 0 E.Sarez 3b 1 0 0 0 Gant p 0 0 0 0 Peraza 3b-ss 4 1 2 1 Sosa ph 1 0 0 0 Puig rf 5 0 2 1 Leone p 0 0 0 0 Gennett 2b 5 0 1 0 A.Mller p 0 0 0 0 Ervin lf 5 0 1 0 C.Mrtin p 0 0 0 0 J.Iglss ss 4 1 1 0 Gldschm 1b 4 0 2 1 Herget p 0 0 0 0 O’Neill lf 5 1 1 1 Detrich ph 1 1 1 0 De.Fwlr cf 2 0 0 0 Mahle p 3 2 2 0 Wacha p 0 0 0 0 Bowman p 0 0 0 0 Y.Munoz ph-rf 3 1 1 0 Hughes p 0 0 0 0 Wong 2b 2 1 1 1 Stphnsn p 0 0 0 0 DeJong ss 4 2 2 4 VnMeter 3b 1 2 1 0 Knizner c 4 1 1 1 Lvrnway c 4 3 3 6 Wnwrght p 1 0 0 0 S.Gray pr 0 0 0 0 Bader cf 2 2 1 0 Totals 36 12 12 11 Totals 43 11 18 11

St. Louis 000 0010 200—12 Cincinnati 004 300 022—11

E_Votto (5). DP_St. Louis 1, Cincinnati 2. LOB_St. Louis 2, Cincinnati 9. 2B_DeJong (21), Knizner (2), Votto (20), Dietrich (7), Lavarnway (1). HR_J.Martinez (9), DeJong (15), Lavarnway 2 (2). SB_Edman (4). CS_Puig (4). SF_Goldschmidt (1), Wong (4).

IP H R ER BB SO St. Louis Wainwright 3 1-3 9 7 7 0 4 Wacha W,6-4 1 2-3 3 0 0 0 1 Shreve H,1 2-3 0 0 0 1 1 Gant H,12 1 1-3 2 0 0 0 0 Leone 0 2 2 2 0 0 A.Miller H,14 1 0 0 0 1 2 C.Martinez S,7-9 1 2 2 2 2 2 Cincinnati Mahle 5 1-3 7 4 4 1 5 Bowman 1-3 2 2 2 0 0 Hughes L,3-3 BS,2 1-3 2 4 0 1 1 Stephenson 1 1 2 2 1 2 Herget 2 0 0 0 0 0

Leone pitched to 2 batters in the 8th

WP_A.Miller.

Umpires_Home, Carlos Torres; First, Angel Hernandez; Second, Ed Hickox; Third, Chris Segal.

T_3:49. A_37,652 (42,319).

