Cardinals 4, Diamondbacks 2

By The Associated Press

Arizona St. Louis ab r h bi ab r h bi J.Dyson lf 5 0 0 0 M.Crpnt 3b 5 0 1 0 K.Marte cf 4 0 2 0 J.Mrtin rf 3 0 0 0 E.Escbr 2b 4 1 1 1 Gllegos p 0 0 0 0 C.Wlker 1b 4 0 0 0 A.Mller p 0 0 0 0 A.Jones rf 3 1 0 0 Bader cf 0 0 0 0 Lamb 3b 2 0 0 0 DeJong ss 4 2 0 0 Ahmed ss 3 0 1 1 Gldschm 1b 3 1 0 0 C.Kelly c 2 0 0 0 O’Neill lf 4 1 2 4 M.Kelly p 2 0 0 0 C.Mrtin p 0 0 0 0 McFrlnd p 0 0 0 0 De.Fwlr cf-rf 3 0 1 0 A.Brdly p 0 0 0 0 Wieters c 3 0 2 0 K.Cron ph 1 0 0 0 Wong 2b 3 0 1 0 Andrese p 0 0 0 0 Dak.Hds p 2 0 0 0 Leyba ph 1 0 0 0 Munoz ph-rf-lf 1 0 0 0 Totals 31 2 4 2 Totals 31 4 7 4

Arizona 010 010 000—2 St. Louis 202 000 00x—4

E_Lamb (2), C.Kelly (5), M.Kelly (1). LOB_Arizona 8, St. Louis 9. 2B_K.Marte (21), O’Neill (4). HR_E.Escobar (19), O’Neill (2). CS_Munoz (3). S_Wong (2).

IP H R ER BB SO Arizona M.Kelly L,7-9 5 5 4 1 3 5 McFarland 2-3 1 0 0 1 0 A.Bradley 1-3 0 0 0 0 0 Andriese 2 1 0 0 0 2 St. Louis Dak.Hudson W,8-4 6 3 2 2 4 5 Gallegos H,7 1 2-3 1 0 0 0 2 A.Miller 0 0 0 0 1 0 C.Martinez S,4-6 1 1-3 0 0 0 0 3

A.Miller pitched to 1 batter in the 8th

HBP_by Dak.Hudson (A.Jones).

Advertisement

Umpires_Home, John Libka; First, Adam Hamari; Second, Todd Tichenor; Third, Tom Hallion.

T_3:04. A_46,152 (45,538).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.