Cardinals 5, Mariners 2

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Munoz 3b 4 0 1 0 0 0 .313 J.Martinez dh 4 1 1 0 0 0 .284 DeJong ss 4 0 1 0 0 1 .259 Goldschmidt 1b 4 1 2 0 0 1 .250 O’Neill lf 3 1 0 0 1 1 .245 Fowler rf 4 1 1 1 0 1 .244 Molina c 3 0 0 1 0 1 .258 Wong 2b 3 0 0 0 0 3 .236 a-Edman ph-2b 1 1 1 3 0 0 .278 Bader cf 4 0 2 0 0 1 .210 Totals 34 5 9 5 1 9

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Smith cf 3 0 1 0 1 0 .231 Crawford ss 4 0 0 0 0 3 .291 Santana rf 4 1 1 0 0 2 .279 Vogelbach 1b 3 0 1 0 1 1 .243 Nola 1b 0 0 0 0 0 0 .412 Narvaez dh 4 0 0 0 0 1 .287 Seager 3b 4 0 0 0 0 2 .205 Murphy c 4 0 0 0 0 3 .259 Moore lf 2 1 1 1 1 1 .202 Gordon 2b 3 0 1 0 0 1 .270 Totals 31 2 5 1 3 14

St. Louis 000 000 005—5 9 0 Seattle 000 011 000—2 5 0

a-homered for Wong in the 9th.

LOB_St. Louis 4, Seattle 5. 2B_Goldschmidt (8). HR_Edman (3), off Elias; Moore (4), off Wainwright. RBIs_Fowler (28), Molina (36), Edman 3 (6), Moore (11). SB_Smith (22). CS_Moore (5). SF_Molina.

Runners left in scoring position_St. Louis 3 (J.Martinez, Fowler, Molina); Seattle 3 (Santana, Narvaez, Murphy). RISP_St. Louis 2 for 8; Seattle 0 for 6.

Runners moved up_Fowler, Munoz, Goldschmidt, O’Neill. GIDP_DeJong.

DP_Seattle 1 (Seager, Gordon, Vogelbach).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright 5 4 2 2 3 6 101 4.31 Webb 2-3 1 0 0 0 0 7 3.64 Brebbia, W, 2-3 2 1-3 0 0 0 0 6 32 3.21 Miller, H, 11 2-3 0 0 0 0 2 8 3.95 C.Martinez 1-3 0 0 0 0 0 6 2.50 Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Leake 7 2-3 5 0 0 0 7 96 4.32 Adams, L, 1-1, H, 9 2-3 2 3 3 1 1 20 3.70 Elias, BS, 2-13 2-3 2 2 2 0 1 16 3.86

Wainwright pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Webb 1-1, Brebbia 1-0, Adams 1-0, Elias 3-3. WP_Webb.

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Rob Drake; Second, Mike Muchlinski; Third, Tim Timmons.

T_2:58. A_31,878 (47,943).

