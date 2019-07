Crew-Fire, Sums

By The Associated Press

Columbus 0 2—2 Chicago 1 1—2

First half_1, Chicago, Mihailovic, 3 (Frankowski), 28th minute.

Second half_2, Columbus, Zardes, 7 (Argudo), 47th; 3, Chicago, Sapong, 9, 63rd; 4, Columbus, Williams, 1 (Diaz), 90th.

Goalies_Columbus, Joe Bendik, Jon Kempin; Chicago, Kenneth Kronholm, Richard Sanchez.

Yellow Cards_Chicago, Schweinsteiger, 52nd.

Referee_Armando Villarreal. Assistant Referees_Brian Poeschel; Jose Da Silva; Tim Ford. 4th Official_Lorant Varga.

A_7,482.

___

Lineups

Columbus_Joe Bendik; Harrison Afful, Alex Crognale, Hector Jimenez, Aboubacar Keita; Luis Argudo, Ricardo Clark (Romario Williams, 79th), Eduardo Sosa (Luis Diaz, 65th), Wil Trapp; David Accam (Pedro Santos, 54th), Gyasi Zardes.

Chicago_Kenneth Kronholm; Francisco Calvo, Johan Kappelhof; Brandt Bronico, Przemyslaw Frankowski, Nico Gaitan (Marcelo, 74th), Fabian Herbers, Dax McCarty (Jorge Luis Corrales, 80th), Djordje Mihailovic (Aleksandar Katai, 58th), Bastian Schweinsteiger; C.J. Sapong.

