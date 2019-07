Cubs 4, Giants 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 5 0 0 0 0 0 .223 Baez ss 5 2 2 1 0 1 .290 Bryant 3b 3 1 1 2 0 2 .299 Ryan p 0 0 0 0 0 0 .000 Wick p 0 0 0 0 0 0 — a-Brach ph 1 0 0 0 0 1 .250 Strop p 0 0 0 0 0 0 — Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — Kimbrel p 0 0 0 0 0 0 — Rizzo 1b 3 0 1 0 0 1 .290 Caratini 1b 1 0 0 0 0 0 .268 Contreras c 4 0 1 0 0 0 .286 Heyward rf 4 0 1 0 0 2 .273 Garcia 2b 4 0 2 0 0 1 .279 Almora Jr. cf 4 1 2 1 0 1 .240 Chatwood p 2 0 1 0 0 1 .250 Bote 3b 1 0 0 0 1 0 .249 Totals 37 4 11 4 1 10

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Belt 1b 5 0 0 0 0 2 .240 Slater rf 4 1 1 0 0 1 .255 Sandoval 3b 3 0 0 0 1 2 .258 Vogt c 4 0 3 1 0 1 .275 Crawford ss 2 0 0 0 1 1 .236 Yastrzemski lf 4 0 0 0 0 0 .254 Pillar cf 4 0 0 0 0 2 .244 Solano 2b 4 0 2 0 0 0 .336 Beede p 2 0 0 0 0 1 .174 Pomeranz p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Panik ph 1 0 0 0 0 0 .235 Gott p 0 0 0 0 0 0 — Coonrod p 0 0 0 0 0 0 — c-Dickerson ph 1 0 1 0 0 0 .357 Totals 34 1 7 1 2 10

Chicago 102 100 000—4 11 0 San Francisco 001 000 000—1 7 1

a-struck out for Wick in the 7th. b-grounded out for Pomeranz in the 7th. c-singled for Coonrod in the 9th.

E_Crawford (12). LOB_Chicago 7, San Francisco 9. 2B_Baez (27), Vogt 2 (17), Solano (8). HR_Baez (25), off Beede; Bryant (21), off Beede; Almora Jr. (10), off Beede. RBIs_Baez (68), Bryant 2 (51), Almora Jr. (28), Vogt (19). CS_Almora Jr. (1).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Schwarber 2, Heyward); San Francisco 5 (Belt, Crawford 2, Solano, Beede). RISP_Chicago 1 for 4; San Francisco 1 for 8.

GIDP_Baez.

DP_San Francisco 1 (Coonrod, Solano, Belt).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Chatwood 4 4 1 1 1 5 68 4.14 Ryan, W, 3-1 1 2-3 0 0 0 1 3 26 3.38 Wick, H, 1 1-3 0 0 0 0 1 4 3.24 Strop, H, 5 1 0 0 0 0 0 10 5.27 Kintzler, H, 12 1 1 0 0 0 1 8 2.11 Kimbrel, S, 7-8 1 2 0 0 0 0 18 4.22 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Beede, L, 3-4 5 2-3 10 4 4 1 7 105 4.85 Pomeranz 1 1-3 0 0 0 0 2 21 5.83 Gott 1 1 0 0 0 1 13 3.77 Coonrod 1 0 0 0 0 0 5 1.50

Inherited runners-scored_Wick 1-0, Pomeranz 3-0. HBP_Chatwood (Crawford).

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Marvin Hudson; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Vic Carapazza.

T_2:58. A_37,746 (41,915).

