Cubs 4, Pirates 3

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 4 0 0 0 0 1 .283 Reynolds lf 2 1 0 0 2 2 .339 Marte cf 4 1 1 3 0 1 .278 Bell 1b 4 0 0 0 0 2 .298 Cabrera rf 4 0 1 0 0 0 .311 Moran 3b 4 0 1 0 0 1 .293 Newman ss 4 0 0 0 0 1 .322 Stallings c 2 0 1 0 0 0 .333 c-Dickerson ph 1 0 0 0 0 0 .273 Diaz c 0 0 0 0 0 0 .274 Archer p 2 0 0 0 0 2 .040 Feliz p 0 0 0 0 0 0 — d-Osuna ph 1 1 1 0 0 0 .333 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 3 5 3 2 10

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 4 0 0 0 0 1 .224 Strop p 0 0 0 0 0 0 — Rosario p 0 0 0 0 0 0 .000 Kimbrel p 0 0 0 0 0 0 — Baez ss 4 0 1 0 0 1 .289 Bryant 3b-lf 3 2 1 1 1 0 .297 Rizzo 1b 3 1 1 0 1 2 .273 Caratini c 2 1 0 0 2 0 .289 Heyward rf 4 0 2 1 0 2 .270 Garcia 2b 2 0 0 1 0 2 .308 Russell 2b 1 0 0 0 0 0 .242 Almora Jr. cf 3 0 1 0 0 1 .251 Darvish p 1 0 0 0 0 1 .121 a-Descalso ph 1 0 0 0 0 1 .185 Ryan p 0 0 0 0 0 0 .000 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Bote ph-3b 0 0 0 1 1 0 .251 Totals 28 4 6 4 5 11

Pittsburgh 000 000 030—3 5 0 Chicago 000 000 31x—4 6 0

a-struck out for Darvish in the 6th. b-walked for Cishek in the 7th. c-popped out for Stallings in the 8th. d-doubled for Feliz in the 8th.

LOB_Pittsburgh 4, Chicago 6. 2B_Osuna (6). HR_Marte (13), off Strop; Bryant (18), off Archer. RBIs_Marte 3 (48), Bryant (45), Heyward (38), Garcia (3), Bote (36). SF_Garcia.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 1 (Marte); Chicago 2 (Caratini, Russell). RISP_Pittsburgh 1 for 3; Chicago 3 for 6.

Runners moved up_Frazier. GIDP_Schwarber.

DP_Pittsburgh 1 (Frazier, Newman, Bell).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Archer 6 3 3 3 2 10 97 5.42 Feliz 1 2 0 0 1 0 23 4.91 Crick, L, 3-5 1 1 1 1 2 1 23 3.41 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Darvish 6 2 0 0 1 8 94 4.72 Ryan 2-3 1 0 0 0 1 15 3.41 Cishek 1-3 0 0 0 0 1 8 2.72 Strop, BS, 3-12 2-3 2 3 3 1 0 17 5.06 Rosario, W, 1-0 1-3 0 0 0 0 0 3 5.00 Kimbrel, S, 3-4 1 0 0 0 0 0 10 9.64

Archer pitched to 3 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Feliz 2-2, Cishek 1-0.

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Nic Lentz; Second, John Tumpane; Third, Kerwin Danley.

T_3:25. A_40,740 (41,649).

