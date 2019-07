Cubs 4, Reds 3

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Winker lf 3 0 0 0 1 0 .250 R.Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 Votto 1b 5 0 1 0 0 1 .260 Suarez 3b 5 1 1 1 0 3 .246 Puig rf 4 1 0 0 0 1 .259 Dietrich 2b 1 1 0 0 1 0 .215 Stephenson p 0 0 0 0 0 0 .000 Ervin lf 1 0 1 0 0 0 .371 Senzel cf 5 0 2 1 0 0 .269 Peraza ss-2b 4 0 1 1 0 0 .236 DeSclafani p 3 0 1 0 0 1 .138 Peralta p 0 0 0 0 0 0 — Hughes p 0 0 0 0 0 0 — Gennett 2b 1 0 1 0 0 0 .172 1-Lorenzen pr 0 0 0 0 0 0 .273 J.Iglesias ss 0 0 0 0 0 0 .282 Farmer c 4 0 0 0 0 3 .237 Totals 36 3 8 3 2 9

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 5 1 1 1 0 1 .231 Baez ss 4 0 1 0 0 1 .285 Bryant 3b 4 1 2 1 0 0 .296 Rizzo 1b 3 1 2 0 1 0 .284 Garcia 2b 4 1 2 2 0 1 .348 Heyward rf 4 0 0 0 0 1 .274 Almora Jr. cf 4 0 1 0 0 2 .249 Maldonado c 4 0 0 0 0 1 .223 Mills p 2 0 0 0 0 1 .000 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — Strop p 0 0 0 0 0 0 — a-Descalso ph 1 0 0 0 0 0 .184 Kimbrel p 0 0 0 0 0 0 — Cishek p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Caratini ph 1 0 0 0 0 0 .286 Totals 36 4 9 4 1 8

Cincinnati 300 000 000 0—3 8 0 Chicago 020 001 000 1—4 9 0

One out when winning run scored.

a-grounded out for Strop in the 8th. b-grounded out for Cishek in the 10th.

1-ran for Gennett in the 9th.

LOB_Cincinnati 9, Chicago 5. 2B_Votto (19), Peraza (9), Rizzo (20). HR_Suarez (23), off Mills; Garcia (3), off DeSclafani; Bryant (19), off DeSclafani; Schwarber (21), off R.Iglesias. RBIs_Suarez (58), Senzel (28), Peraza (26), Schwarber (46), Bryant (46), Garcia 2 (6). SB_Lorenzen (3).

Runners left in scoring position_Cincinnati 4 (Votto, Suarez, Senzel, DeSclafani); Chicago 3 (Rizzo, Garcia, Maldonado). RISP_Cincinnati 2 for 8; Chicago 0 for 4.

Runners moved up_Peraza, Heyward. LIDP_Maldonado. GIDP_Peraza.

DP_Cincinnati 1 (Dietrich, Votto); Chicago 1 (Bryant, Garcia, Rizzo).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani 5 2-3 4 3 3 1 4 87 4.29 Peralta 2-3 1 0 0 0 1 15 5.33 Hughes 1 1-3 2 0 0 0 1 29 3.05 Stephenson 2-3 1 0 0 0 0 12 3.50 R.Iglesias, L, 2-8 1 1 1 1 0 2 23 3.92 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Mills 6 5 3 3 1 6 81 4.50 Kintzler 1 1 0 0 0 1 19 1.86 Strop 1 0 0 0 0 1 10 4.63 Kimbrel 1 1 0 0 1 1 25 7.94 Cishek, W, 3-5 1 1 0 0 0 0 14 2.76

Inherited runners-scored_Stephenson 2-0, R.Iglesias 1-0. HBP_Mills 4 (Puig,Dietrich,Winker,Dietrich). WP_Cishek.

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Jim Wolf; Second, Sean Barber; Third, Sam Holbrook.

T_3:31. A_39,788 (41,649).

