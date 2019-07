Cubs 6, Padres 5

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Tatis Jr. ss 5 0 1 0 0 3 .322 Margot cf 5 2 2 0 0 0 .255 Machado 3b 5 1 2 2 0 2 .271 Renfroe lf 4 0 0 1 0 1 .246 F.Reyes rf 4 1 2 0 1 0 .253 Hosmer 1b 4 0 2 0 1 1 .285 Mejia c 5 0 1 1 0 2 .207 Kinsler 2b 3 0 0 0 0 1 .211 Perdomo p 0 0 0 0 0 0 .250 b-Naylor ph 1 1 1 1 0 0 .238 Stammen p 0 0 0 0 0 0 — Lauer p 2 0 1 0 0 1 .125 G.Garcia 2b 1 0 1 0 1 0 .269 Totals 39 5 13 5 3 11

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Almora Jr. cf 4 1 1 0 0 1 .245 Baez ss 4 2 2 1 0 2 .287 Bryant lf 3 1 0 0 1 0 .296 Rizzo 1b 3 1 2 4 1 0 .288 Russell 2b 4 1 0 0 0 3 .241 Heyward rf 3 0 2 0 1 1 .278 Bote 3b 4 0 0 0 0 3 .246 Maldonado c 3 0 0 0 1 1 .220 Lester p 2 0 0 0 0 0 .231 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Schwarber ph 1 0 0 0 0 0 .230 Strop p 0 0 0 0 0 0 — Kimbrel p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 6 7 5 4 11

San Diego 102 010 010—5 13 2 Chicago 004 010 01x—6 7 2

a-flied out for Cishek in the 7th. b-homered for Perdomo in the 8th.

E_Tatis Jr. (14), Hosmer (7), Baez (13), Maldonado (3). LOB_San Diego 11, Chicago 5. 2B_Mejia (5), Lauer (2), Heyward (11). HR_Machado (24), off Lester; Naylor (3), off Strop; Rizzo (20), off Lauer; Baez (23), off Lauer. RBIs_Machado 2 (64), Renfroe (50), Mejia (10), Naylor (16), Baez (64), Rizzo 4 (65). SF_Renfroe.

Runners left in scoring position_San Diego 6 (Machado 3, Mejia 2, Kinsler); Chicago 2 (Maldonado, Lester). RISP_San Diego 3 for 11; Chicago 1 for 6.

Advertisement

Runners moved up_Hosmer, Margot. GIDP_Lester.

DP_San Diego 1 (Tatis Jr., Kinsler, Hosmer).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lauer 4 2-3 6 5 5 3 7 85 4.31 Perdomo 2 1-3 0 0 0 0 4 27 4.02 Stammen, L, 6-5 1 1 1 0 1 0 11 3.68 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester 6 12 4 4 0 6 105 3.87 Cishek, H, 7 1 0 0 0 1 0 18 2.70 Strop, W, 2-3, BS, 4-13 1 1 1 1 1 2 20 4.81 Kimbrel, S, 5-6 1 0 0 0 1 3 22 5.87

Inherited runners-scored_Perdomo 1-0. WP_Lester.

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Dave Rackley; Second, Chad Whitson; Third, Larry Vanover.

T_3:12. A_39,526 (41,649).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.