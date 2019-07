Cubs 8, Pirates 3

By The Associated Press

Pittsburgh Chicago ab r h bi ab r h bi Newman ss 4 1 2 0 Schwrbr lf 3 1 1 1 B.Rynld rf 4 1 2 1 Kntzler p 0 0 0 0 S.Marte cf 3 0 0 1 Russell ph-2b 1 0 0 0 Bell 1b 3 0 0 0 J.Baez ss 5 1 1 0 Kang 3b 4 0 1 1 Bryant rf-lf 4 1 2 0 C.Dckrs lf 4 0 1 0 Rizzo 1b 4 2 2 1 El.Diaz c 3 0 0 0 Cratini c 3 0 2 1 A.Frzer 2b 4 0 1 0 Heyward cf-rf 4 1 1 2 Tr.Wllm p 1 1 1 0 R.Grcia 2b 4 1 2 1 Ri.Rdri p 0 0 0 0 Ryan p 0 0 0 0 Moran ph 1 0 1 0 Chtwood p 0 0 0 0 Liriano p 0 0 0 0 Bote 3b 2 0 0 0 F.Vazqz p 0 0 0 0 Qintana p 2 0 1 1 J.Osuna ph 1 0 0 0 Almr Jr ph-cf 1 1 1 1 Totals 32 3 9 3 Totals 33 8 13 8

Pittsburgh 003 000 000—3 Chicago 010 133 00x—8

DP_Pittsburgh 2, Chicago 2. LOB_Pittsburgh 6, Chicago 8. 2B_Kang (7), A.Frazier (21), R.Garcia 2 (2). HR_Schwarber (19), Heyward (15), Almora Jr. (9). SF_S.Marte (4), Rizzo (2), Caratini (1). S_Tr.Williams (2).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Tr.Williams L,3-3 5 1-3 11 8 8 3 4 Ri.Rodriguez 2-3 2 0 0 0 0 Liriano 1 0 0 0 1 1 F.Vazquez 1 0 0 0 1 1 Chicago Quintana W,7-7 6 6 3 3 2 4 Kintzler 1 2 0 0 0 0 Ryan 1 0 0 0 0 0 Chatwood 1 1 0 0 0 0

WP_Quintana.

Umpires_Home, John Tumpane; First, Kerwin Danley; Second, Ted Barrett; Third, Nic Lentz.

T_2:52. A_39,291 (41,649).

