Diamondbacks 10, Brewers 7

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 5 1 1 1 0 1 .249 Yelich rf 3 1 2 2 2 0 .333 Grandal c 5 1 2 0 0 0 .254 Moustakas 3b 3 0 1 1 1 0 .267 Braun lf 4 1 2 0 0 1 .275 Thames 1b 4 1 1 0 0 2 .266 Hiura 2b 4 1 2 2 0 1 .326 Arcia ss 3 0 0 0 0 1 .229 Smith p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Aguilar ph 1 0 0 0 0 0 .228 Albers p 0 0 0 0 0 0 — Chacin p 1 0 0 0 0 0 .130 Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Gamel ph 1 0 0 1 0 0 .255 Jackson p 0 0 0 0 0 0 .000 Saladino ss 2 1 1 0 0 0 .111 Totals 36 7 12 7 3 6

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Dyson lf-cf 5 1 2 1 0 0 .257 Marte cf 5 1 2 2 0 2 .316 Locastro lf 0 0 0 0 0 0 .254 Escobar 2b-3b 5 2 2 2 0 0 .291 Walker 1b 3 1 1 2 2 1 .259 Jones rf 4 2 2 0 1 0 .271 Lamb 3b 1 2 0 0 3 0 .233 Andriese p 0 0 0 0 0 0 .000 Lopez p 0 0 0 0 0 0 — Holland p 0 0 0 0 0 0 — Ahmed ss 3 0 0 1 0 1 .265 Avila c 3 1 1 0 1 2 .217 Clarke p 2 0 0 1 0 1 .294 Bradley p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Flores ph 0 0 0 0 1 0 .281 Hirano p 0 0 0 0 0 0 — Vargas 2b 1 0 0 0 0 0 .259 Totals 32 10 10 9 8 7

Milwaukee 021 100 300— 7 12 1 Arizona 016 120 00x—10 10 1

a-grounded out for Guerra in the 4th. b-walked for Bradley in the 5th. c-flied out for Smith in the 8th.

E_Hiura (5), Andriese (2). LOB_Milwaukee 5, Arizona 7. 2B_Grandal (15), Moustakas (22), Thames (14), Hiura (7), Marte 2 (24), Jones (19), Avila (5). 3B_Escobar (7). HR_Cain (7), off Clarke; Yelich (35), off Andriese; Walker (19), off Chacin; Escobar (22), off Jackson. RBIs_Cain (34), Yelich 2 (75), Moustakas (56), Hiura 2 (21), Gamel (23), Dyson (21), Marte 2 (60), Escobar 2 (77), Walker 2 (48), Ahmed (44), Clarke (2). CS_Hiura (2). SF_Ahmed.

Runners left in scoring position_Milwaukee 3 (Braun, Thames 2); Arizona 5 (Dyson 2, Escobar, Walker, Avila). RISP_Milwaukee 3 for 11; Arizona 3 for 13.

Runners moved up_Arcia, Gamel, Moustakas, Cain, Braun, Escobar, Lamb, Clarke. GIDP_Moustakas, Jones 2.

DP_Milwaukee 2 (Moustakas, Hiura, Thames), (Hiura, Saladino, Thames); Arizona 1 (Escobar, Ahmed, Walker).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Chacin, L, 3-10 2 1-3 7 7 6 1 2 63 5.67 Guerra 2-3 0 0 0 1 0 16 4.35 Jackson 2 3 3 3 3 2 33 8.64 Smith 2 0 0 0 2 3 36 5.06 Albers 1 0 0 0 1 0 13 4.61 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Clarke 3 2-3 7 4 4 2 0 75 6.50 Bradley, W, 3-4 1 1-3 1 0 0 1 1 21 4.71 Hirano 1 0 0 0 0 3 17 4.15 Andriese 1-3 4 3 3 0 0 21 5.91 Lopez, H, 14 1 2-3 0 0 0 0 1 17 2.13 Holland, S, 16-20 1 0 0 0 0 1 13 3.09

Inherited runners-scored_Guerra 2-2, Lopez 1-0. WP_Guerra.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Manny Gonzalez; Second, Jim Wolf; Third, Sean Barber.

T_3:44. A_28,505 (48,519).

