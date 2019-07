Dodgers 4, Nationals 2

By The Associated Press

Los Angeles Washington ab r h bi ab r h bi Pderson 1b 3 2 1 0 T.Trner ss 5 1 1 0 Verdugo lf 4 1 2 0 Eaton rf 4 0 1 1 J.Trner 3b 4 1 1 3 Rendon 3b 4 0 1 0 Bllnger rf 4 0 1 1 J.Soto lf 3 0 1 1 Muncy 2b 2 0 0 0 Kndrick 1b 5 0 1 0 Pollock cf 4 0 0 0 Suzuki c 4 0 2 0 C.Sager ss 4 0 0 0 B.Dzier 2b 4 0 2 0 Ru.Mrtn c 4 0 0 0 V.Rbles cf 4 1 1 0 Ryu p 2 0 0 0 A.Sanch p 2 0 0 0 J.Kelly p 0 0 0 0 Parra ph 0 0 0 0 Beaty ph 1 0 0 0 Javy.Gr p 0 0 0 0 P.Baez p 0 0 0 0 Sipp p 0 0 0 0 K.Jnsen p 0 0 0 0 Brrclgh p 0 0 0 0 Blazek p 0 0 0 0 M.Adams ph 1 0 0 0 Totals 32 4 5 4 Totals 36 2 10 2

Los Angeles 100 000 030—4 Washington 000 000 101—2

E_J.Turner (7). LOB_Los Angeles 4, Washington 12. 2B_Rendon (30). HR_J.Turner (15). SB_Eaton (10). S_Parra (1).

IP H R ER BB SO Los Angeles Ryu 6 2-3 8 1 1 1 4 J.Kelly W,4-3 1-3 0 0 0 0 0 P.Baez H,17 1 1 0 0 0 1 K.Jansen S,25-29 1 1 1 1 2 1 Washington A.Sanchez 7 3 1 1 1 6 Javy.Guerra 2-3 0 0 0 0 1 Sipp L,1-2 0 1 2 2 1 0 Barraclough 1-3 1 1 1 0 0 Blazek 1 0 0 0 1 0

Sipp pitched to 2 batters in the 8th

HBP_by K.Jansen (Eaton). WP_Barraclough.

Advertisement

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Dan Bellino; Second, Jeremie Rehak; Third, James Hoye.

T_3:20. A_37,491 (41,313).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.