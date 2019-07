Dubai Duty Free Irish Open Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Lahinch Golf Club Lahinch, Ireland Purse: $7 million Yardage: 7,036; Par: 70 Final Jon Rahm, Spain 67-71-64-62—264 Andy Sullivan, England 68-66-66-66—266 Bernd Wiesberger, Austria 69-66-65-66—266 Eddie Pepperell, England 65-67-66-69—267 Rafa Cabrera Bello, Spain 68-67-63-69—267 Robert Rock, England 67-70-60-70—267 Jorge Campillo, Spain 69-64-69-66—268 Paul Waring, England 67-68-67-66—268 Martin Kaymer, Germany 66-70-68-65—269 Edoardo Molinari, Italy 68-68-67-66—269 Gavin Green, Malaysia 66-72-65-66—269 Mike Lorenzo-Vera, France 65-70-66-68—269 Zander Lombard, South Africa 64-67-68-70—269 Grant Forrest, Scotland 71-66-65-68—270 Adri Arnaus, Spain 68-68-70-65—271 Haotong Li, China 68-68-69-66—271 Thorbjorn Olesen, Denmark 65-69-69-68—271 Cormac Sharvin, Northern Ireland 66-69-66-70—271 Gonzalo Fernandez-Castaño, Spain 69-70-69-64—272 Abraham Ancer, Mexico 66-67-71-68—272 Wade Ormsby, Australia 65-69-69-69—272 Oliver Wilson, England 66-69-67-70—272 Also Tommy Fleetwood, England 67-69-70-67—273 Shane Lowry, Ireland 66-72-70-68—276 Ian Poulter, England 66-73-69-69—277 Louis Oosthuizen, South Africa 71-67-70-70—278 Padraig Harrington, Ireland 63-73-73-70—279 Matt Wallace, England 68-68-73-71—280

