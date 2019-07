Giants 1, Cardinals 0

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Edman 2b 4 0 1 0 0 0 .283 J.Martinez lf 4 0 0 0 0 1 .285 DeJong ss 3 0 1 0 0 0 .258 Goldschmidt 1b 4 0 1 0 0 0 .254 Fowler rf 4 0 0 0 0 1 .254 Munoz 3b 3 0 2 0 0 0 .307 Wieters c 3 0 0 0 0 1 .220 Bader cf 3 0 0 0 0 1 .205 Flaherty p 2 0 1 0 0 0 .167 a-O’Neill ph 1 0 0 0 0 1 .258 Gant p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 31 0 6 0 0 5

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Belt 1b 3 0 0 0 0 0 .236 Panik 2b 3 0 0 0 0 0 .228 Longoria 3b 3 1 1 1 0 1 .238 Dickerson lf 2 0 1 0 1 0 .303 Vogt c 3 0 0 0 0 1 .252 Dyson p 0 0 0 0 0 0 — Smith p 0 0 0 0 0 0 — Pillar cf 3 0 0 0 0 1 .247 Slater rf 3 0 0 0 0 2 .429 Solano ss 2 0 0 0 1 0 .293 Samardzija p 2 0 0 0 0 2 .120 Posey c 1 0 0 0 0 0 .253 Totals 25 1 2 1 2 7

St. Louis 000 000 000—0 6 0 San Francisco 000 000 10x—1 2 0

a-struck out for Flaherty in the 8th.

LOB_St. Louis 5, San Francisco 2. 2B_Flaherty (2). HR_Longoria (12), off Flaherty. RBIs_Longoria (37). SB_Edman (3), Munoz (4). CS_DeJong (3).

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (J.Martinez 2, Wieters 2). RISP_St. Louis 0 for 5; .

Runners moved up_Edman. GIDP_Fowler, Posey.

DP_St. Louis 1 (Munoz, Edman, Goldschmidt); San Francisco 1 (Solano, Panik, Belt).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, L, 4-6 7 2 1 1 1 6 83 4.64 Gant 1 0 0 0 1 1 13 2.22 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Samardzija, W, 6-7 7 4 0 0 0 2 96 4.01 Dyson, H, 14 1 1 0 0 0 3 17 2.30 Smith, S, 23-23 1 1 0 0 0 0 7 1.98

HBP_Samardzija (DeJong).

Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Lance Barrett; Second, Alfonso Marquez; Third, Chris Segal.

T_2:19. A_33,841 (41,915).

