Giants 7, Padres 6

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Solano 2b 3 1 2 2 2 0 .336 Austin 1b 2 0 0 0 0 1 .183 b-Sandoval ph-1b 2 0 1 0 1 0 .266 Slater rf 2 0 1 0 0 0 .263 c-Dickerson ph-lf 3 1 2 1 0 1 .349 Posey c 5 1 3 1 0 0 .264 Green 3b 4 1 0 0 1 1 .182 Pillar cf 5 0 1 0 0 2 .238 Crawford ss 5 1 2 1 0 0 .234 Yastrzemski lf-rf 5 2 4 2 0 0 .275 Bumgarner p 2 0 0 0 0 2 .114 e-Panik ph 0 0 0 0 0 0 .232 Dyson p 0 0 0 0 0 0 — Smith p 0 0 0 0 0 0 — Totals 38 7 16 7 4 7

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Tatis Jr. ss 3 1 2 0 0 0 .333 Margot cf 3 1 1 0 0 1 .246 f-Hosmer ph-1b 1 0 0 0 0 0 .280 Machado 3b 3 0 0 0 1 0 .271 Renfroe lf 3 1 1 4 0 0 .241 Reyes rf 4 1 1 0 0 1 .252 Mejia c 4 0 0 0 0 0 .222 Myers 1b-cf 3 1 1 2 1 2 .217 Urias 2b 4 0 0 0 0 1 .063 Morejon p 0 0 0 0 0 0 .000 Lauer p 0 0 0 0 0 0 .120 a-Kinsler ph 1 1 1 0 0 0 .217 Perdomo p 1 0 0 0 0 1 .200 d-Hedges ph 1 0 0 0 0 1 .192 Erlin p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 31 6 7 6 2 7

San Francisco 020 201 002—7 16 0 San Diego 103 000 002—6 7 0

a-singled for Lauer in the 3rd. b-singled for Austin in the 4th. c-singled for Slater in the 4th. d-struck out for Perdomo in the 7th. e-out on sacrifice bunt for Bumgarner in the 8th. f-popped out for Margot in the 8th.

LOB_San Francisco 10, San Diego 2. 2B_Posey (20), Pillar (25), Crawford (19), Yastrzemski 2 (11), Dickerson (10). HR_Renfroe (29), off Bumgarner; Myers (13), off Smith. RBIs_Solano 2 (16), Posey (29), Crawford (44), Yastrzemski 2 (31), Dickerson (25), Renfroe 4 (58), Myers 2 (30). SF_Renfroe. S_Bumgarner, Panik.

Runners left in scoring position_San Francisco 5 (Austin, Posey, Pillar, Crawford, Sandoval); San Diego 1 (Reyes). RISP_San Francisco 6 for 17; San Diego 1 for 4.

Runners moved up_Green. GIDP_Green 2, Machado.

DP_San Francisco 1 (Crawford, Solano, Sandoval); San Diego 2 (Machado, Urias, Myers), (Machado, Urias, Myers).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner, W, 6-7 7 4 4 4 2 6 86 3.74 Dyson, H, 17 1 1 0 0 0 0 5 2.47 Smith, S, 26-28 1 2 2 2 0 1 25 2.72 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Morejon 1 2-3 2 2 2 3 2 40 5.40 Lauer 1 1-3 2 0 0 0 1 14 4.52 Perdomo, L, 1-3, BS, 1-1 4 8 3 3 1 2 68 4.02 Erlin 2 4 2 2 0 2 30 5.12

Inherited runners-scored_Lauer 2-0. HBP_Bumgarner (Tatis Jr.). WP_Bumgarner, Perdomo.

Umpires_Home, Joe West; First, Andy Fletcher; Second, Jansen Visconti; Third, Will Little.

T_3:00. A_35,087 (42,445).

