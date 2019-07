Indians 11, Reds 1

By The Associated Press

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 6 0 2 0 0 3 .296 Allen cf 6 3 4 2 0 0 .211 Santana 1b 4 1 1 0 2 2 .297 Kipnis 2b 3 1 2 2 1 1 .240 Freeman 2b 0 0 0 0 0 0 .271 Ramirez 3b 4 1 1 1 0 1 .218 Bauers lf 5 1 2 2 0 1 .245 R.Perez c 4 1 1 0 0 2 .256 c-Plawecki ph-c 1 0 1 1 0 0 .217 Naquin rf 5 2 2 2 0 1 .266 Bauer p 3 0 1 0 0 2 .200 b-Bradley ph 1 1 1 1 0 0 .219 Wittgren p 0 0 0 0 0 0 — d-Luplow ph 1 0 0 0 0 1 .253 Olson p 0 0 0 0 0 0 — Totals 43 11 18 11 3 14

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Senzel cf 0 0 0 0 1 0 .263 Dietrich 2b 1 0 0 0 0 1 .221 Stephenson p 0 0 0 0 0 0 .000 Ervin lf 1 0 0 0 0 1 .286 Herget p 0 0 0 0 0 0 — Lorenzen lf 0 0 0 0 0 0 .222 Votto 1b 4 0 0 0 0 1 .268 Bowman p 0 0 0 0 0 0 — Suarez 3b 3 0 0 0 1 2 .248 Puig rf 4 0 2 0 0 0 .257 Winker lf-cf 3 0 0 0 1 0 .250 J.Iglesias ss 4 0 0 0 0 0 .282 Peraza 2b-lf-2b 3 1 1 0 0 1 .222 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 — Casali c 0 0 0 0 1 0 .237 Farmer c-2b 4 0 0 0 0 3 .229 Mahle p 1 0 0 0 0 0 .040 Hughes p 0 0 0 0 0 0 — a-VanMeter ph-lf-2b-lf-1b 3 0 1 1 0 1 .222 Totals 31 1 4 1 4 10

Cleveland 000 130 160—11 18 1 Cincinnati 000 010 000— 1 4 0

a-doubled, advanced to 3rd for Hughes in the 5th. b-doubled for Bauer in the 8th. c-singled for R.Perez in the 8th. d-struck out for Wittgren in the 9th.

E_Lindor (5). LOB_Cleveland 10, Cincinnati 8. 2B_Lindor (17), Santana (17), R.Perez (5), Bradley (5), VanMeter (3). 3B_Allen (3). HR_Naquin (7), off Mahle; Bauers (11), off Hughes; Allen (2), off Herget; Kipnis (7), off Herget. RBIs_Allen 2 (12), Kipnis 2 (34), Ramirez (35), Bauers 2 (36), Naquin 2 (23), Bradley (3), Plawecki (10), VanMeter (4). SF_Ramirez. S_Kipnis.

Runners left in scoring position_Cleveland 6 (Santana, Ramirez 3, Bauers, Naquin); Cincinnati 4 (Suarez, Winker, Farmer 2). RISP_Cleveland 5 for 14; Cincinnati 0 for 6.

Advertisement

Runners moved up_Ramirez, Allen.

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Bauer, W, 8-6 7 4 1 1 3 9 114 3.61 Wittgren 1 0 0 0 0 0 12 3.24 Olson 1 0 0 0 1 1 18 4.01 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Mahle, L, 2-9 4 6 3 3 3 7 84 4.47 Hughes 1 1 1 1 0 1 13 3.19 Stephenson 1 1-3 1 1 1 0 3 24 3.90 Hernandez 1 4 3 3 0 1 16 5.92 Herget 2-3 5 3 3 0 0 31 40.50 Bowman 1 1 0 0 0 2 16 3.63

Mahle pitched to 2 batters in the 5th.

Inherited runners-scored_Hughes 2-2, Hernandez 1-1, Herget 1-1. HBP_Bauer (Dietrich). WP_Bauer.

Umpires_Home, Dave Rackley; First, Larry Vanover; Second, Chad Whitson; Third, Dan Bellino.

T_3:24. A_27,041 (42,319).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.