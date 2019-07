Indians 4, Twins 3

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Kepler cf 5 0 1 1 0 3 .263 Polanco ss 5 0 0 0 0 2 .311 Cruz dh 4 0 1 0 0 3 .275 Arraez 3b 3 1 1 0 1 0 .385 Garver c 3 1 0 0 0 2 .288 Gonzalez lf 4 1 3 1 0 0 .260 Sano 1b 4 0 1 0 0 3 .237 Cave rf 2 0 0 1 0 0 .190 a-Adrianza ph 1 0 0 0 0 0 .282 Schoop 2b 4 0 0 0 0 2 .256 Totals 35 3 7 3 1 15

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 4 0 0 0 0 1 .287 Kipnis 2b 4 0 1 0 0 2 .238 Santana dh 2 2 1 1 2 0 .294 Bradley 1b 3 0 0 0 1 3 .195 Mercado lf 0 0 0 0 0 0 .275 Ramirez 3b 4 0 1 1 0 0 .222 Bauers lf-1b 4 1 1 0 0 1 .240 Allen cf 4 1 1 1 0 2 .218 Plawecki c 3 0 0 0 0 0 .211 Naquin rf 3 0 2 1 0 0 .273 Totals 31 4 7 4 3 9

Minnesota 000 000 300—3 7 1 Cleveland 100 200 10x—4 7 1

a-reached on error for Cave in the 9th.

E_Garver (4), Kipnis (2). LOB_Minnesota 8, Cleveland 6. 2B_Arraez (6), Gonzalez (13), Ramirez (16), Bauers (12), Naquin (13). HR_Santana (21), off May. RBIs_Kepler (59), Gonzalez (31), Cave (8), Santana (54), Ramirez (37), Allen (13), Naquin (24). SB_Naquin (4).

Runners left in scoring position_Minnesota 4 (Cruz 2, Sano, Schoop); Cleveland 4 (Lindor, Kipnis, Bauers 2). RISP_Minnesota 3 for 12; Cleveland 3 for 6.

Runners moved up_Cave, Gonzalez, Plawecki. GIDP_Polanco.

DP_Cleveland 1 (Kipnis, Lindor, Bradley).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Berrios 5 6 3 3 3 6 92 3.10 Littell 1 0 0 0 0 0 10 4.70 May, L, 3-2 1 1 1 1 0 2 16 3.12 Duffey 1 0 0 0 0 1 13 3.60 Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Bieber 6 1-3 5 3 3 1 9 109 3.49 O.Perez, BS, 3-3 1-3 1 0 0 0 1 8 3.33 Cimber, W, 5-2 1 1-3 1 0 0 0 2 19 2.86 Hand, S, 24-25 1 0 0 0 0 3 15 2.11

Inherited runners-scored_O.Perez 3-1, Cimber 3-0. HBP_Bieber 2 (Garver,Cave). WP_Bieber.

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Marty Foster; Second, Jerry Meals; Third, Gabe Morales.

T_3:00. A_25,194 (35,225).

