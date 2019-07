Indians 9, Royals 5

By The Associated Press

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 4 1 1 0 0 0 .291 Mercado cf 5 0 0 0 0 2 .304 Santana 1b 4 2 2 1 1 0 .295 Kipnis 2b 4 0 0 1 1 0 .242 Ramirez 3b 5 3 2 1 0 1 .217 Bauers lf 5 1 4 3 0 0 .237 R.Perez c 2 1 0 1 2 1 .236 Bradley dh 3 0 0 0 0 1 .111 a-Luplow ph-dh 2 0 0 0 0 1 .254 Naquin rf 5 1 4 1 0 0 .271 Totals 39 9 13 8 4 6

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield rf 5 1 3 0 0 1 .307 Mondesi ss 4 1 1 3 0 2 .269 Gordon lf 4 0 2 1 0 1 .266 Dozier 3b 4 0 1 0 0 0 .298 Soler dh 3 1 2 1 1 0 .238 Cuthbert 1b 4 0 0 0 0 1 .288 Lopez 2b 4 0 1 0 0 0 .244 Maldonado c 4 1 1 0 0 2 .229 Hamilton cf 4 1 1 0 0 0 .218 Totals 36 5 12 5 1 7

Cleveland 015 010 011—9 13 0 Kansas City 010 020 200—5 12 2

a-struck out for Bradley in the 8th.

E_Junis (1), Dozier (3). LOB_Cleveland 9, Kansas City 6. 2B_Bauers (11), Naquin 2 (11). 3B_Dozier (4). HR_Soler (23), off Bauer; Mondesi (7), off Bauer. RBIs_Santana (51), Kipnis (31), Ramirez (31), Bauers 3 (32), R.Perez (32), Naquin (20), Mondesi 3 (47), Gordon (53), Soler (57). SF_R.Perez, Mondesi.

Runners left in scoring position_Cleveland 4 (Santana, Kipnis 2, Bradley); Kansas City 1 (Soler). RISP_Cleveland 5 for 19; Kansas City 2 for 4.

Runners moved up_Kipnis, Lindor, Luplow.

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Bauer, W, 7-6 6 11 5 5 1 6 107 3.74 O.Perez, H, 9 1-3 1 0 0 0 0 5 3.00 Cimber, H, 8 2-3 0 0 0 0 0 6 3.30 Wittgren, H, 9 1 0 0 0 0 0 10 3.16 Hand 1 0 0 0 0 1 9 2.23 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Junis, L, 4-8 4 2-3 6 7 6 2 4 108 5.53 Newberry 2 1-3 2 0 0 1 0 30 3.93 Diekman 1 2 1 1 1 1 29 4.89 Lopez 1 3 1 1 0 1 18 6.16

Bauer pitched to 3 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_O.Perez 3-2, Cimber 2-0, Newberry 1-1. HBP_Diekman (Lindor). WP_Diekman.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Gerry Davis; Second, Brian Knight; Third, Brennan Miller.

T_3:22. A_18,394 (37,903).

