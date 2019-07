John Deere Classic Scores

By The Associated Press

Sunday At TPC Deere Run Silvis, Ill. Purse: $6 million Yardage: 7,268; Par 71 Final Round Dylan Frittelli (500), $1,080,000 66-68-65-64—263 Russell Henley (300), $648,000 64-68-72-61—265 Andrew Landry (190), $408,000 65-65-67-69—266 Collin Morikawa, $264,000 70-66-65-66—267 Chris Stroud (123), $264,000 68-66-66-67—267 Charles Howell III (89), $194,250 68-70-65-65—268 Adam Schenk (89), $194,250 67-65-66-70—268 Vaughn Taylor (89), $194,250 65-68-66-69—268 Nick Watney (89), $194,250 68-67-64-69—268 Lucas Glover (64), $133,000 67-64-69-69—269 Bill Haas (64), $133,000 66-68-64-71—269 Joaquin Niemann (64), $133,000 66-69-69-65—269 Wes Roach (64), $133,000 69-67-66-67—269 Sam Saunders (64), $133,000 68-69-67-65—269 Roger Sloan (64), $133,000 68-65-67-69—269 Viktor Hovland, $99,000 69-69-68-64—270 Cameron Tringale (52), $99,000 66-66-65-73—270 Bud Cauley (42), $70,500 67-67-68-69—271 Ryan Moore (42), $70,500 67-67-65-72—271 Ryan Palmer (42), $70,500 65-71-68-67—271 Sam Ryder (42), $70,500 67-67-69-68—271 Scott Stallings (42), $70,500 69-67-66-69—271 Kyle Stanley (42), $70,500 68-66-68-69—271 Adam Svensson (42), $70,500 70-65-68-68—271 Brendon Todd (42), $70,500 66-71-67-67—271 Roberto Castro (30), $42,600 68-68-69-67—272 Tyler Duncan (30), $42,600 69-69-71-63—272 Brian Harman (30), $42,600 67-67-71-67—272 Beau Hossler (30), $42,600 67-68-70-67—272 Sungjae Im (30), $42,600 68-67-67-70—272 Nate Lashley (30), $42,600 67-71-65-69—272 Sepp Straka (30), $42,600 70-67-64-71—272 Daniel Berger (22), $33,150 66-66-72-69—273 Freddie Jacobson (22), $33,150 67-70-69-67—273 Shawn Stefani (22), $33,150 70-69-67-67—273 Nick Taylor (22), $33,150 67-69-66-71—273 Brice Garnett (15), $24,000 67-67-70-70—274 Zach Johnson (15), $24,000 72-67-69-66—274 Martin Laird (15), $24,000 65-69-70-70—274 Sebastián Muñoz (15), $24,000 70-68-64-72—274 Pat Perez (15), $24,000 69-69-68-68—274 Doc Redman, $24,000 69-65-72-68—274 Michael Thompson (15), $24,000 71-67-68-68—274 Jhonattan Vegas (15), $24,000 67-62-76-69—274 Johnson Wagner (15), $24,000 68-68-73-65—274 Matthew Wolff (15), $24,000 67-71-67-69—274 Sangmoon Bae (9), $15,620 67-71-67-70—275 Bronson Burgoon (9), $15,620 69-65-73-68—275 Brandon Harkins (9), $15,620 67-70-70-68—275 Anirban Lahiri (9), $15,620 74-65-68-68—275 Ollie Schniederjans (9), $15,620 67-70-70-68—275 Richy Werenski (9), $15,620 69-69-68-69—275 Cameron Davis (7), $13,960 66-70-70-70—276 Adam Long (7), $13,960 64-73-72-67—276 Harold Varner III (7), $13,960 67-65-76-68—276 Ryan Blaum (5), $13,440 65-73-69-70—277 Luke Donald (5), $13,440 68-68-70-71—277 Tom Lovelady (5), $13,440 71-68-70-68—277 Peter Malnati (5), $13,440 67-68-71-71—277 Zack Sucher (5), $13,440 65-74-70-68—277 J.J. Henry (5), $13,020 69-68-71-70—278 Seamus Power (5), $13,020 69-65-75-69—278 Stewart Cink (4), $12,720 68-66-73-72—279 Billy Hurley III (4), $12,720 72-67-67-73—279 Whee Kim (4), $12,720 68-70-70-71—279 Kelly Kraft (4), $12,480 70-67-71-72—280 Austin Cook (3), $12,240 66-72-71-72—281 Derek Fathauer (3), $12,240 70-69-70-72—281 Josh Teater (3), $12,240 70-69-70-72—281 John Senden (3), $12,000 67-71-71-74—283

