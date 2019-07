Korn Ferry – TPC Colorado Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At TPC Colorado Berthoud, Colo. Purse: $600,000 Yardage: 7,991; Par 72 Third Round Nelson Ledesma, $108,000 65-69-69-70—273 Brett Coletta, $64,800 68-70-65-71—274 Michael Gellerman, $28,800 74-66-64-71—275 Scott Harrington, $28,800 71-68-71-65—275 Harry Higgs, $28,800 71-68-68-68—275 Dawie van der Walt, $28,800 73-66-69-67—275 Erik Barnes, $18,700 71-69-67-69—276 Zecheng Dou, $18,700 72-69-69-66—276 Braden Thornberry, $18,700 70-70-70-66—276 Michael Gligic, $15,000 69-69-67-72—277 Joseph Winslow, $15,000 68-68-71-70—277 Xinjun Zhang, $15,000 71-68-68-70—277 Lee Hodges, $12,600 69-68-70-71—278 John Oda, $11,100 69-67-68-75—279 T.J. Vogel, $11,100 69-70-70-70—279 Joseph Bramlett, $9,600 76-67-69-68—280 Rhein Gibson, $9,600 71-71-67-71—280 Zach Wright, $9,600 69-73-68-70—280 Tyson Alexander, $6,164 74-69-69-69—281 Jamie Arnold, $6,164 68-71-69-73—281 Doug Ghim, $6,164 70-69-70-72—281 William Harrold, $6,164 72-70-68-71—281 Grant Hirschman, $6,164 70-71-68-72—281 Rico Hoey, $6,164 67-70-71-73—281 Ben Kohles, $6,164 71-70-69-71—281 Rick Lamb, $6,164 69-72-72-68—281 Taylor Moore, $6,164 70-71-68-72—281 Callum Tarren, $6,164 69-70-69-73—281 Kevin Dougherty, $4,058 71-68-69-74—282 Scottie Scheffler, $4,058 75-68-70-69—282 Chase Seiffert, $4,058 71-70-71-70—282 Daniel Summerhays, $4,058 72-70-68-72—282 Blayne Barber, $3,435 75-67-69-72—283 Brett Drewitt, $3,435 70-73-72-68—283 Chad Ramey, $3,435 68-70-71-74—283 Jonathan Randolph, $3,435 71-70-71-71—283 Derekrnst, $2,653 71-72-72-69—284 Mark Hubbard, $2,653 74-67-73-70—284 Brock Mackenzie, $2,653 70-73-70-71—284 Carl Yuan, $2,653 71-71-73-69—284 Will Zalatoris, $2,653 67-75-72-70—284 Martin Flores, $2,653 69-69-72-74—284 Max Greyserman, $2,653 67-75-70-72—284 Edward Loar, $1,950 68-72-72-73—285 MJ Maguire, $1,950 74-69-68-74—285 Cameron Percy, $1,950 71-71-72-71—285 Conrad Shindler, $1,950 68-71-71-75—285 Nicholas Thompson, $1,950 69-70-75-71—285 Jimmy Gunn, $1,701 69-73-73-71—286 Matt Harmon, $1,701 68-71-75-72—286 James Love, $1,701 68-75-71-72—286 Kevin Lucas, $1,701 69-72-70-75—286 Maverick McNealy, $1,701 69-73-71-73—286 Ben Taylor, $1,701 70-71-73-72—286 Ángel Cabrera, $1,604 70-73-73-71—287 Justin Lower, $1,604 72-70-72-73—287 Dan McCarthy, $1,604 70-72-71-74—287 Tom Whitney, $1,604 70-73-69-75—287 Christian Brand, $1,542 72-69-75-72—288 Zahkai Brown, $1,542 73-70-70-75—288 Andres Gallegos, $1,542 71-71-74-72—288 Luke Guthrie, $1,542 70-73-74-71—288 Michael Johnson, $1,542 72-71-72-73—288 Nick Voke, $1,542 72-69-73-74—288 Trevor Cone, $1,500 71-72-73-73—289 Garrett Osborn, $1,470 72-71-77-70—290 Davis Riley, $1,470 72-70-71-77—290 Ethan Tracy, $1,470 69-74-71-76—290 Andy Zhang, $1,470 71-72-70-77—290 Paul Haley II, $1,440 72-71-74-74—291 Brett Stegmaier, $1,428 70-72-73-77—292 Michael Hebert, $1,416 72-69-76-76—293 Jack Maguire, $1,404 70-73-73-79—295

