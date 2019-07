Korn Ferry – TPC Colorado Championship Scores

By The Associated Press

Thursday At TPC Colorado Berthoud, Colo. Purse: $600,000 Yardage: 7,991; Par 72 First Round Nelson Ledesma 30-35—65 Will Zalatoris 32-35—67 Rico Hoey 35-32—67 Max Greyserman 31-36—67 Jamie Arnold 32-36—68 Chad Ramey 35-33—68 James Love 34-34—68 Edward Loar 34-34—68 Brett Coletta 36-32—68 Conrad Shindler 33-35—68 Matt Harmon 31-37—68 Joseph Winslow 34-34—68 Michael Gligic 34-35—69 Rick Lamb 31-38—69 Ethan Tracy 33-36—69 Ben Martin 34-35—69 Marcelo Rozo 33-36—69 Jimmy Gunn 34-35—69 T.J. Vogel 33-36—69 John Oda 33-36—69 Ryan McCormick 36-33—69 Callum Tarren 33-36—69 Maverick McNealy 34-35—69 Martin Flores 35-34—69 Nicholas Thompson 36-33—69 Zach Wright 35-34—69 Kevin Lucas 35-34—69 Lee Hodges 35-34—69 Ben Taylor 36-34—70 Luke Guthrie 35-35—70 Rob Oppenheim 35-35—70 Casey Wittenberg 35-35—70 Brett Stegmaier 36-34—70 Doug Ghim 36-34—70 Todd Baek 33-37—70 Jack Maguire 33-37—70 Vince India 35-35—70 Brock Mackenzie 35-35—70 Dan McCarthy 34-36—70 Ángel Cabrera 35-35—70 Brett Drewitt 33-37—70 Taylor Moore 35-35—70 Joshua Creel 34-36—70 Grant Hirschman 34-36—70 Braden Thornberry 34-36—70 Tom Whitney 33-37—70 Trevor Cone 33-38—71 Rhein Gibson 36-35—71 Chase Seiffert 33-38—71 Harry Higgs 33-38—71 Scott Harrington 33-38—71 Brad Hopfinger 34-37—71 Danny Walker 32-39—71 Jonathan Randolph 35-36—71 Brian Campbell 35-36—71 Tag Ridings 35-36—71 Andy Zhang 37-34—71 Andres Gallegos 37-34—71 Olin Browne, Jr. 33-38—71 Erik Barnes 31-40—71 Derek Ernst 33-38—71 Xinjun Zhang 33-38—71 Kevin Dougherty 36-35—71 Cameron Percy 35-36—71 Ben Kohles 36-35—71 Paul Imondi 35-36—71 Carl Yuan 35-36—71 Steve LeBrun 36-36—72 Daniel Summerhays 36-36—72 Sebastian Cappelen 36-36—72 Christian Brand 36-36—72 Robby Shelton 36-36—72 Nick Voke 34-38—72 Norman Xiong 35-37—72 George Cunningham 35-37—72 Matt Atkins 36-36—72 Garrett Osborn 36-36—72 Charlie Saxon 35-37—72 Timothy Madigan 36-36—72 Michael Johnson 37-35—72 John Merrick 36-36—72 Justin Lower 36-36—72 Vincent Whaley 34-38—72 Zac Blair 36-36—72 Zecheng Dou 34-38—72 Kyle Reifers 37-35—72 William Harrold 34-38—72 Davis Riley 34-38—72 Michael Hebert 35-37—72 Paul Haley II 35-37—72 Matthew Campbell 35-37—72 Will Cannon 36-36—72 Jordan Niebrugge 36-36—72 Blake Palmer 34-38—72 Scott Gutschewski 36-37—73 Rafael Campos 36-37—73 James Driscoll 37-36—73 Ryan Yip 36-37—73 D.H. Lee 38-35—73 Andrew Svoboda 37-36—73 Kristoffer Ventura 35-38—73 Vince Covello 35-38—73 J.T. Griffin 39-34—73 Motin Yeung 37-36—73 Lee McCoy 36-37—73 Zahkai Brown 36-37—73 Michael Schoolcraft 36-37—73 Dawie van der Walt 38-35—73 Brad Fritsch 37-36—73 Chris Baker 37-36—73 Byron Meth 35-38—73 Michael Miller 37-36—73 Nicolas Echavarria 34-39—73 Thomas Bass 36-37—73 Tom Gempel 37-36—73 Jordan Gumberg 35-38—73 Mark Hubbard 34-40—74 Bo Hoag 36-38—74 Brian Smock 36-38—74 Albin Choi 38-36—74 Andrew Novak 35-39—74 Michael Arnaud 35-39—74 Michael Gellerman 37-37—74 Andres Gonzales 35-39—74 Eric Steger 38-36—74 Tyson Alexander 36-38—74 Ben Polland 36-38—74 MJ Maguire 37-37—74 Steven Ihm 36-39—75 Lanto Griffin 38-37—75 Jim Renner 37-38—75 Wade Binfield 36-39—75 William Kropp 39-36—75 Scottie Scheffler 36-39—75 Max Rottluff 38-37—75 Blayne Barber 37-38—75 Brandon Crick 37-38—75 Dylan Wu 37-38—75 Eric Axley 39-37—76 Oscar Fraustro 37-39—76 Horacio León 40-36—76 Frank Lickliter II 39-37—76 Joseph Bramlett 39-37—76 Greg Yates 38-38—76 Brad Schneider 38-38—76 Nathan Young 39-37—76 Michael McGowan 40-37—77 David Duval 39-38—77 Ted Smith 39-38—77 Austin Smotherman 36-41—77 Steve Wheatcroft 42-36—78 Tanner Gore 36-42—78 Kelby Scharmann 37-41—78 Jonathan Kaye 41-38—79 Matt Pridey 41-40—81 David Skinns 39-44—83

