LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through June 30 Rank Name Trn Money 1. Jeongeun Lee6 12 $1,554,970 2. Jin Young Ko 13 $1,251,395 3. Lexi Thompson 12 $1,159,268 4. Sung Hyun Park 11 $1,144,083 5. Brooke M. Henderson 15 $998,522 6. Minjee Lee 15 $934,610 7. Nelly Korda 12 $835,092 8. Hannah Green 12 $694,003 9. Danielle Kang 13 $676,519 10. So Yeon Ryu 11 $643,896 11. Sei Young Kim 12 $628,560 12. Eun-Hee Ji 13 $612,541 13. Nasa Hataoka 11 $612,175 14. Carlota Ciganda 14 $593,961 15. Angel Yin 13 $578,539 16. Inbee Park 11 $561,173 17. Amy Yang 12 $538,098 18. Yu Liu 16 $506,357 19. Azahara Munoz 15 $486,841 20. Hyo Joo Kim 9 $478,950 21. Mi Hyang Lee 15 $447,893 22. Celine Boutier 15 $441,696 23. Ariya Jutanugarn 15 $440,991 24. Bronte Law 14 $435,856 25. Jessica Korda 9 $394,404 26. Brittany Altomare 14 $367,849 27. Ally McDonald 14 $355,027 28. Moriya Jutanugarn 15 $346,026 29. Lizette Salas 14 $345,172 30. Gaby Lopez 15 $330,032 31. Mirim Lee 12 $320,007 32. Jenny Shin 14 $312,950 33. Lydia Ko 13 $297,699 34. Shanshan Feng 14 $283,938 35. Mel Reid 12 $260,251 36. Jaye Marie Green 13 $256,468 37. Charley Hull 13 $254,732 38. Megan Khang 13 $248,884 39. Su Oh 14 $246,302 40. Annie Park 14 $245,994 41. Morgan Pressel 13 $241,254 42. Kristen Gillman 13 $237,033 43. In-Kyung Kim 7 $230,567 44. Chella Choi 13 $228,051 45. Pornanong Phatlum 14 $224,650 46. Katherine Kirk 15 $223,343 47. Wei-Ling Hsu 14 $223,117 48. Gerina Piller 13 $213,955 49. Anna Nordqvist 13 $205,834 50. Jodi Ewart Shadoff 11 $199,590

