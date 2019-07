LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through July 20 Trn Money 1. Jeongeun Lee6 14 $1,645,015 2. Jin Young Ko 14 $1,368,822 3. Lexi Thompson 14 $1,324,074 4. Sung Hyun Park 12 $1,207,253 5. Minjee Lee 17 $1,070,193 6. Brooke M. Henderson 17 $1,067,713 7. Sei Young Kim 14 $897,903 8. Nelly Korda 13 $850,683 9. Hannah Green 12 $694,003 10. Danielle Kang 14 $692,110 11. Ariya Jutanugarn 17 $691,048 12. Eun-Hee Ji 15 $679,078 13. Amy Yang 14 $667,608 14. So Yeon Ryu 12 $653,296 15. Carlota Ciganda 16 $628,527 16. Nasa Hataoka 13 $620,377 17. Hyo Joo Kim 11 $591,999 18. Shanshan Feng 15 $583,938 19. Angel Yin 14 $583,919 20. Inbee Park 11 $561,173 21. Yu Liu 18 $529,078 22. Azahara Munoz 16 $501,468 23. Celine Boutier 17 $494,832 24. Mi Hyang Lee 17 $459,916 25. Bronte Law 15 $435,856 26. Moriya Jutanugarn 17 $419,768 27. Jessica Korda 10 $409,995 28. Brittany Altomare 16 $404,360 29. Jasmine Suwannapura 20 $387,513 30. Ally McDonald 16 $387,389 31. Jenny Shin 15 $376,911 32. Lizette Salas 16 $360,763 33. Gaby Lopez 16 $355,198 34. Mirim Lee 14 $335,335 35. Lydia Ko 14 $326,691 36. Stacy Lewis 14 $299,960 37. Megan Khang 15 $295,217 38. Annie Park 16 $293,142 39. Jing Yan 14 $278,696 40. Jaye Marie Green 15 $277,551 41. Kristen Gillman 15 $274,578 42. Morgan Pressel 15 $270,246 43. Su Oh 16 $264,458 44. Mel Reid 13 $260,251 45. Chella Choi 15 $258,751 46. Cydney Clanton 4 $254,978 47. Charley Hull 13 $254,732 48. Caroline Masson 16 $251,829 49. Pornanong Phatlum 16 $244,858 50. Anna Nordqvist 15 $233,448

