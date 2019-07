LPGA TOUR – DOW Great Lakes Bay Invitational Par Scores

By The Associated Press

Thursday At Midland Country Club Midland, Mich. Purse: $2 million Yardage: 6,599; Par 70 Second Round Meadow, S./Molinaro, G. 69-61—130 -10 Boutier, C./Icher 68-62—130 -10 Creamer/Pressel 66-64—130 -10 Chien, P./Chan, T. 69-62—131 -9 Tamulis, K./Kaufman, K. 69-62—131 -9 Thanapolboonyaras/Anannarukarn 68-63—131 -9 Yang, A./Lee, Mir. 67-64—131 -9 Suwannapura, J./Clanton, C. 67-64—131 -9 Henderson, B.M./Sharp, A. 65-66—131 -9 Liu, R./Feng, Si. 70-62—132 -8 Ko, L./Chun, I.G. 69-63—132 -8 Kim, H.J./Ji, E-H. 68-64—132 -8 Shin, Je./Choi, N.Y. 68-64—132 -8 Herbin, C./Klatten 73-60—133 -7 Nordqvist, A./Hedwall, C. 72-61—133 -7 Song, J./Park, H.Y. 72-61—133 -7 Kang, D./Salas, L. 71-62—133 -7 Altomare, B./Szokol, E. 70-63—133 -7 Lee, Mj./Ko, J.Y. 67-66—133 -7 Khang, M./Park, A. 72-62—134 -6 Alex/Lang, B. 70-64—134 -6 Yin, A./Liu, Yu 69-65—134 -6 Thompson, L./Kerr, C. 71-64—135 -5 Sherman, S./Steen 71-64—135 -5 Kongkraphan/He, M. 71-64—135 -5 Jutanugarn, A./Jutanugarn, M. 70-65—135 -5 Lindberg, P./Strom, L. 70-65—135 -5 Uribe, M./Webb 70-65—135 -5 Korda, N./Korda, J. 68-67—135 -5 Lee, Ja./Choi, R. 67-68—135 -5 Park, J./Joh, T. 73-63—136 -4 Ashok, A./Stahle, L. 72-64—136 -4 Green, J.M./Holmqvist, D. 72-64—136 -4 Duncan, L./Mcdonald, A. 72-64—136 -4 Uriell, A./Chun, Y. 71-65—136 -4 Weaver, L./Burnham, S. 71-65—136 -4 Guce, G./Mccrary, M. 71-65—136 -4 Kemp, S./Lin, X. 70-66—136 -4 Schmelzel, S./Kim, L. 69-67—136 -4

Failed to make the cut

O’toole, R./Concolino 73-64—137 -3 Lopez, L./Rohanna, R. 72-65—137 -3 Olson, a./Kirk, K. 71-66—137 -3 Do, Br./Diaz 71-66—137 -3 Ernst/Law, B. 71-66—137 -3 Adams, L./Tan, K. 71-66—137 -3 Ridderstrom, L./Vu, L. 69-68—137 -3 Changkija, S./Reto, P. 74-64—138 -2 Phatlum, P./Meechai, W. 74-64—138 -2 Ardina, D./Yoktuan 71-67—138 -2 Oh, Su/Reid, M. 69-69—138 -2 Lacrosse/Hurst, V. 74-65—139 -1 Pettersen/Matthew, C. 73-66—139 -1 Tanguay, A-C./Popov, S. 73-66—139 -1 Piller/Lewis, S. 72-67—139 -1 Kupcho, J./Fassi, M. 71-68—139 -1 Marchand, B./Darquea, D. 75-65—140 E Gillman, K./Stephenson, L 74-66—140 E Bunch/Bowie Young 71-69—140 E Torres, M./Sobron, L. 71-69—140 E Gulbis, N./Gal 78-63—141 +1 Dye, K./Mcpherson, K. 75-66—141 +1 Gabsa, I./Knight, C. 75-66—141 +1 Huffer, B./Lewis, A. 74-67—141 +1 Lee, Min/Cavalleri 73-68—141 +1 Stanford, a./Carter, D. 77-65—142 +2 Finkelstein/Harigae, M. 75-67—142 +2 Hataoka, N./Yamaguchi, S. 79-64—143 +3 Woods, C./Kristinsdottir 76-67—143 +3 Kim, Ch./Chung, K. 76-67—143 +3 Kono, S./Lee, E. 76-69—145 +5 Katamneni, C./Bowser, E. 77-73—150 +10

