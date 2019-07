LPGA TOUR – Thorneberry Creek Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Thorneberry Creek at Oneida Oneida, Wis. Purse: $2 million Yardage: 6,624. Par: 72 Final Round Shanshan Feng, $300,000 64-67-65-63—259 -29 Ariya Jutanugarn, $186,096 65-64-67-64—260 -28 Amy Yang, $119,716 64-70-64-65—263 -25 Tiffany Joh, $119,716 64-66-66-67—263 -25 Hyo Joo Kim, $84,057 71-63-66-64—264 -24 Yealimi Noh, $63,170 63-65-69-68—265 -23 Sung Hyun Park, $63,170 65-62-69-69—265 -23 Jing Yan, $50,434 68-68-63-67—266 -22 Marina Alex, $37,545 69-67-68-63—267 -21 Alana Uriell, $37,545 68-67-69-63—267 -21 Kristen Gillman, $37,545 69-63-71-64—267 -21 Celine Boutier, $37,545 66-69-67-65—267 -21 Eun-Hee Ji, $37,545 68-67-66-66—267 -21 Mina Harigae, $37,545 67-63-68-69—267 -21 Patty Tavatanakit, $25,166 68-70-69-61—268 -20 Ally McDonald, $25,166 65-70-70-63—268 -20 Giulia Molinaro, $25,166 69-67-67-65—268 -20 Carlota Ciganda, $25,166 65-69-69-65—268 -20 Anne van Dam, $25,166 69-68-65-66—268 -20 Chella Choi, $25,166 70-66-66-66—268 -20 Dottie Ardina, $25,166 68-67-67-66—268 -20 Gaby Lopez, $25,166 66-67-68-67—268 -20 Pornanong Phatlum, $20,208 67-69-69-64—269 -19 Tiffany Chan, $20,208 64-71-67-67—269 -19 Alison Lee, $20,208 65-68-67-69—269 -19 Jeong Eun Lee, $17,341 63-73-70-64—270 -18 Elizabeth Szokol, $17,341 69-68-68-65—270 -18 Megan Khang, $17,341 66-70-69-65—270 -18 Caroline Masson, $17,341 66-68-69-67—270 -18 Yu Liu, $17,341 62-69-71-68—270 -18 Mind Muangkhumsakul, $15,079 69-67-68-67—271 -17 Lee Lopez, $15,079 67-65-72-67—271 -17 Lauren Kim, $13,856 68-69-70-65—272 -16 Nicole Broch Larsen, 71-66-65-70—272 -16 Emma Talley, $12,023 69-67-72-65—273 -15 Mi Hyang Lee, $12,023 69-70-68-66—273 -15 Austin Ernst, $12,023 67-70-69-67—273 -15 Anna Nordqvist, $12,023 64-70-71-68—273 -15 Karine Icher, $12,023 71-68-64-70—273 -15 Aditi Ashok, $9,781 70-69-69-66—274 -14 Louise Ridderstrom, $9,781 71-67-70-66—274 -14 Brianna Do, $9,781 68-67-72-67—274 -14 Cydney Clanton, $9,781 65-71-70-68—274 -14 Moriya Jutanugarn, $9,781 65-69-72-68—274 -14 Nasa Hataoka, $8,202 64-70-72-69—275 -13 Ayako Uehara, $8,202 69-68-68-70—275 -13 Mi Jung Hur, $8,202 70-66-68-71—275 -13 Lauren Stephenson, $8,202 66-68-70-71—275 -13 Hee Young Park, $6,843 74-65-71-66—276 -12 Wichanee Meechai, $6,843 69-70-70-67—276 -12 Jane Park, $6,843 66-70-72-68—276 -12 Jasmine Suwannapura, $6,843 64-73-69-70—276 -12 Sei Young Kim, $6,843 69-70-66-71—276 -12 Ryann O’Toole, $6,843 73-64-67-72—276 -12 Brittany Marchand, $5,807 73-66-69-69—277 -11 Katherine Perry, $5,807 68-70-70-69—277 -11 Jodi Ewart Shadoff, $5,807 67-71-70-69—277 -11 Kelly Tan, $5,807 70-69-68-70—277 -11 Pajaree Anannarukarn, $5,197 69-70-69-70—278 -10 Pannarat Thanapolboonyaras, $5,197 68-70-69-71—278 -10 Jennifer Song, $4,942 66-71-73-69—279 -9 Charlotte Thomas, $4,942 71-67-71-70—279 -9 P.K. Kongkraphan, $4,738 71-68-75-66—280 -8 Maria Torres, $4,738 71-68-75-66—280 -8 Pavarisa Yoktuan, $4,534 68-71-73-69—281 -7 Youngin Chun, $4,534 71-67-73-70—281 -7 Lee-Anne Pace, $4,382 67-70-74-74—285 -3 Maddie McCrary, $4,278 69-70-74-73—286 -2 Clariss Guce, $4,127 69-70-77-74—290 +2 Cheyenne Woods, $4,127 71-68-76-75—290 +2

