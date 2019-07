Marathon Classic Scores

By The Associated Press

Saturday

At Highland Meadows Golf Club Sylvania, Ohio Purse: $1.75 million Yardage: 6,561; Par: 71 Third Round a-amateur Sei Young Kim 67-64-66—197 Lexi Thompson 66-67-65—198 Jeongeun Lee6 66-66—69—201 Carlota Ciganda 66-68-68—202 Jennifer Kupcho 67-66-69—202 Stacy Lewis 65-68-69—202 Pavarisa Yoktuan 68-70-66—204 Brooke M. Henderson 67-70-67—204 Dana Finkelstein 70-69-66—205 Caroline Masson 65-70-70—205 Youngin Chun 64-70-71—205 Mariajo Uribe 72-69-65—206 Minjee Lee 69-72-65—206 Pannarat Thanapolboonyaras 70-67-69—206 Tiffany Joh 70-67-69—206 Jaye Marie Green 68-73-66—207 Paula Creamer 69-71-67—207 Kelly Tan 69-71-67—207 Elizabeth Szokol 71-67-69—207 Emma Talley 70-68-69—207 Su Oh 69-69-69—207 Christina Kim 68-68-71—207 Ashleigh Buhai 67-69-71—207 Annie Park 71-69-68—208 Tiffany Chan 69-71-68—208 Haru Nomura 68-72-68—208 Jing Yan 70-68-70—208 Ruixin Liu 68-70-70—208 Jodi Ewart Shadoff 67-71-70—208 Linnea Strom 67-71-70—208 Stephanie Meadow 71-66-71—208 Cheyenne Knight 67-69-72—208 Clariss Guce 66-68-74—208 Marissa Steen 72-70-67—209 Charlotte Thomas 70-71-68—209 Wei-Ling Hsu 70-70-69—209 Sandra Changkija 69-70-70—209 Sakura Yokomine 70-68-71—209 Ayako Uehara 68-70-71—209 Azahara Munoz 65-70-74—209 Sarah Schmelzel 72-71-67—210 Giulia Molinaro 68-74-68—210 Caroline Hedwall 71-70-69—210 Xiyu Lin 71-69-70—210 Austin Ernst 70-70-70—210 Wichanee Meechai 70-69-71—210 Brittany Altomare 69-69-72—210 Jenny Haglund 65-72-73—210 Alena Sharp 64-72-74—210 a-Erica Shepherd 72-70-69—211 Jasmine Suwannapura 70-72-69—211 Gemma Dryburgh 72-69-70—211 Brianna Do 70-70-71—211 Dori Carter 73-68-71—212 Min Lee 71-70-71—212 Mirim Lee 69-72-71—212 Aditi Ashok 67-74-71—212 Karine Icher 68-71-73—212 Alison Lee 69-69-74—212 Alana Uriell 67-71-74—212 Lauren Kim 74-69-70—213 Cheyenne Woods 71-72-70—213 Kim Kaufman 73-68-72—213 Laura Gonzalez Escallon 70-71-72—213 Angela Stanford 74-66-73—213 Anne van Dam 71-69-73—213 Jeong Eun Lee 71-69-73—213 So Yeon Ryu 73-70-71—214 Chella Choi 72-71-71—214 Katherine Perry 72-71-71—214 Jacqui Concolino 70-73-71—214 Lee Lopez 71-71-72—214 Jessica Porvasnik 72-68-74—214 Simin Feng 71-70-74—215 Alison Walshe 72-71-74—217 Becca Huffer 70-69-78—217 Olafia Kristinsdottir 68-75-75—218

