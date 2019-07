Mariners 10, Tigers 2

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Jones cf 3 0 0 0 1 0 .240 Candelario 3b 4 0 1 1 0 1 .213 Cabrera dh 4 0 0 0 0 0 .276 Castellanos rf 4 0 1 0 0 1 .282 Dixon 1b 4 0 0 0 0 3 .259 Stewart lf 4 0 1 0 0 1 .236 Goodrum 2b 4 0 1 0 0 1 .248 Hicks c 3 2 1 1 1 0 .187 Mercer ss 3 0 0 0 0 1 .202 Totals 33 2 5 2 2 8

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Smith cf 4 0 0 0 1 2 .233 Crawford ss 4 3 2 1 1 1 .266 Narvaez c 4 1 1 1 1 0 .290 Vogelbach dh 3 1 1 3 2 1 .234 T.Beckham lf 5 1 1 4 0 3 .235 Seager 3b 4 1 2 1 0 1 .199 Nola 1b 4 0 2 0 0 1 .333 Negron rf 4 0 0 0 0 2 .222 Lopes 2b 1 2 0 0 1 0 .000 Moore 2b 0 1 0 0 1 0 .205 Totals 33 10 9 10 7 11

Detroit 001 010 000— 2 5 1 Seattle 005 210 02x—10 9 2

E_Goodrum (13), Lopes (1), Tuivailala (1). LOB_Detroit 6, Seattle 7. 2B_Narvaez (8), Vogelbach (12), Seager (8), Nola (3). 3B_Crawford (3). HR_Hicks (6), off LeBlanc; T.Beckham (15), off VerHagen; Seager (8), off Hardy. RBIs_Candelario (24), Hicks (17), Crawford (32), Narvaez (41), Vogelbach 3 (62), T.Beckham 4 (44), Seager (20). SB_Jones (7), Crawford (3), Lopes (1).

Runners left in scoring position_Detroit 3 (Castellanos, Hicks 2); Seattle 5 (Smith, Vogelbach, T.Beckham 2, Negron). RISP_Detroit 1 for 7; Seattle 4 for 17.

Runners moved up_Lopes. GIDP_Cabrera, T.Beckham.

DP_Detroit 1 (Mercer, Goodrum, Dixon); Seattle 1 (Seager, Lopes, Nola).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA VerHagen, L, 1-1 4 6 7 6 4 4 82 14.40 Hardy 2 2 1 1 1 4 32 4.54 Farmer 1 0 0 0 0 2 18 3.70 Rosenthal 1 1 2 2 2 1 33 14.29 Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Swanson 2 0 0 0 1 3 32 7.47 LeBlanc, W, 6-3 6 4 2 1 1 4 86 4.79 Tuivailala 1 1 0 0 0 1 20 6.00

HBP_VerHagen (Lopes). WP_Hardy, Rosenthal.

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Lance Barksdale; Second, Kerwin Danley; Third, John Tumpane.

T_2:47. A_18,544 (47,943).

