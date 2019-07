Mariners 8, Rangers 5

By The Associated Press

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Smith rf 6 1 1 0 0 2 .237 Crawford ss 3 0 0 0 2 0 .255 Do.Santana dh 4 2 1 1 1 2 .272 Vogelbach 1b 4 2 2 1 1 1 .237 Court 1b 0 0 0 0 0 0 .250 Beckham lf 4 1 1 1 0 1 .241 Moore lf 1 0 0 0 0 1 .209 Seager 3b 5 2 3 4 0 0 .212 Nola 2b 5 0 3 0 0 0 .333 Murphy c 5 0 1 1 0 2 .268 Broxton cf 5 0 1 0 0 2 .185 Totals 42 8 13 8 4 11

Texas AB R H BI BB SO Avg. Choo dh 5 0 1 0 0 1 .279 Da.Santana 1b 5 1 1 1 0 1 .321 Andrus ss 5 0 1 0 0 0 .283 Mazara rf 5 2 2 0 0 0 .266 Calhoun lf 4 1 3 0 0 1 .300 Odor 2b 4 1 2 3 0 0 .204 Cabrera 3b 3 0 0 0 0 0 .235 DeShields cf 4 0 3 1 0 1 .266 Federowicz c 3 0 1 0 0 0 .169 a-Pence ph 1 0 0 0 0 0 .289 Mathis c 0 0 0 0 0 0 .152 Totals 39 5 14 5 0 4

Seattle 112 010 300—8 13 1 Texas 000 104 000—5 14 3

a-flied out for Federowicz in the 8th.

E_Seager (7), Calhoun (1), Odor (7), Cabrera (7). LOB_Seattle 11, Texas 8. 2B_Vogelbach (14), Nola 2 (6), Mazara (22), Odor (18). 3B_Seager (1). HR_Do.Santana (21), off Jurado; Seager (9), off Jurado; Da.Santana (16), off Leake. RBIs_Do.Santana (67), Vogelbach (64), Beckham (46), Seager 4 (25), Murphy (25), Da.Santana (46), Odor 3 (61), DeShields (21). SB_Smith 2 (29), Crawford (4), Broxton (9). CS_DeShields (5).

Runners left in scoring position_Seattle 8 (Smith 2, Do.Santana 2, Broxton 3, Moore); Texas 3 (Choo, Calhoun, Cabrera). RISP_Seattle 6 for 20; Texas 4 for 8.

Advertisement

Runners moved up_Murphy, Federowicz, Cabrera. GIDP_Choo, Odor.

DP_Seattle 2 (Nola, Crawford, Vogelbach), (Nola, Crawford, Vogelbach).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Leake 5 2-3 10 5 4 0 2 89 4.34 Tuivailala, W, 1-0 1 1-3 2 0 0 0 2 19 4.15 Bass, H, 2 1 1 0 0 0 0 18 3.49 Elias, S, 14-16 1 1 0 0 0 0 14 4.40 Texas IP H R ER BB SO NP ERA Jurado 4 7 4 3 2 3 86 4.92 B.Martin, L, 1-2 2 3 2 2 1 2 41 4.95 Guerrieri 1 2 2 1 0 2 21 6.43 Valdez 1 2-3 1 0 0 1 4 35 3.86 Bird 1-3 0 0 0 0 0 5 7.82

B.Martin pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Tuivailala 1-0, Guerrieri 1-1, Bird 2-0. HBP_Leake (Cabrera). WP_Bird.

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Mike Muchlinski; Second, Marty Foster; Third, Ryan Blakney.

T_3:16. A_20,599 (49,115).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.