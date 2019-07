Marlins 5, Braves 4

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Rojas ss 5 0 2 0 0 0 .293 Puello cf-rf 5 0 1 0 0 1 .289 Cooper 1b 3 1 2 0 1 0 .308 1-Riddle pr-cf 1 0 1 0 0 0 .197 Castro 2b 5 2 3 1 0 1 .242 Walker 3b-1b 5 0 0 0 0 2 .269 Alfaro c 5 1 3 1 0 1 .274 Ramirez lf 5 1 1 1 0 2 .291 Rivera rf-3b 4 0 1 2 0 2 .147 Smith p 3 0 1 0 0 2 .095 a-B.Anderson ph 1 0 0 0 0 0 .251 Brice p 0 0 0 0 0 0 — N.Anderson p 0 0 0 0 0 0 — Romo p 0 0 0 0 0 0 — Totals 42 5 15 5 1 11

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuna Jr. cf 4 1 1 1 0 0 .291 Albies 2b 4 2 3 0 0 1 .287 Freeman 1b 4 0 1 1 0 1 .309 Donaldson 3b 3 0 0 0 1 1 .247 Markakis rf 4 0 2 1 0 0 .280 Riley lf 4 1 1 1 0 2 .262 Camargo ss 4 0 1 0 0 1 .237 Flowers c 4 0 0 0 0 3 .244 Fried p 2 0 0 0 0 0 .161 Tomlin p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Joyce ph 1 0 0 0 0 0 .295 Webb p 0 0 0 0 0 0 .000 Sobotka p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 34 4 9 4 1 9

Miami 011 030 000—5 15 1 Atlanta 211 000 000—4 9 1

a-flied out for Smith in the 7th. b-flied out for Tomlin in the 7th.

1-ran for Cooper in the 6th.

E_Puello (1), Fried (3). LOB_Miami 11, Atlanta 4. 2B_Rojas (21), Alfaro (8), Albies 3 (21), Markakis (22). HR_Ramirez (3), off Fried; Castro (6), off Fried; Acuna Jr. (21), off Smith; Riley (16), off Smith. RBIs_Castro (34), Alfaro (30), Ramirez (20), Rivera 2 (3), Acuna Jr. (53), Freeman (67), Markakis (50), Riley (41).

Runners left in scoring position_Miami 4 (Puello 2, Walker 2). RISP_Miami 2 for 8; Atlanta 2 for 5.

Runners moved up_Freeman. GIDP_Ramirez, Donaldson.

DP_Miami 1 (Rivera, Castro, Walker); Atlanta 1 (Albies, Camargo, Freeman).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Smith, W, 4-4 6 5 4 3 1 6 95 3.50 Brice, H, 6 1 1 0 0 0 2 23 1.93 N.Anderson, H, 6 1 2 0 0 0 0 12 4.10 Romo, S, 16-17 1 1 0 0 0 1 20 4.22 Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried, L, 9-4 5 11 5 5 1 7 96 4.29 Tomlin 2 3 0 0 0 2 34 3.75 Webb 1 1 0 0 0 1 14 1.41 Sobotka 1 0 0 0 0 1 12 5.21

WP_Sobotka.

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Marty Foster; Second, Tom Woodring; Third, Gabe Morales.

T_3:19. A_37,216 (41,149).

