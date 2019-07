Mets 3, Pirates 0

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Newman 2b 4 0 2 0 0 2 .318 Cabrera lf 4 0 1 0 0 0 .305 Marte cf 4 0 0 0 0 2 .281 Bell 1b 4 0 0 0 0 1 .287 Reynolds rf 3 0 1 0 0 0 .327 Osuna 3b 3 0 0 0 0 0 .278 Kang ss 3 0 0 0 0 0 .174 Stallings c 3 0 1 0 0 0 .306 Williams p 2 0 0 0 0 2 .217 a-A.Frazier ph 1 0 0 0 0 0 .281 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 0 5 0 0 7

New York AB R H BI BB SO Avg. McNeil rf-lf 4 0 0 0 0 2 .336 Conforto cf-rf 3 1 1 1 1 0 .251 Alonso 1b 4 0 0 0 0 2 .260 Cano 2b 3 0 0 0 0 0 .244 Ramos c 3 0 0 0 0 0 .259 T.Frazier 3b 3 1 1 0 0 0 .246 Davis lf 3 1 2 2 0 0 .297 Lagares cf 0 0 0 0 0 0 .191 Rosario ss 2 0 0 0 1 2 .270 Matz p 3 0 0 0 0 2 .235 Totals 28 3 4 3 2 8

Pittsburgh 000 000 000—0 5 0 New York 000 001 20x—3 4 1

a-grounded out for Williams in the 8th.

E_T.Frazier (8). LOB_Pittsburgh 4, New York 3. 2B_Cabrera (15), Stallings (2), Davis (12). HR_Conforto (19), off Williams; Davis (10), off Williams. RBIs_Conforto (52), Davis 2 (28).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 2 (Bell, Osuna); New York 1 (Matz). RISP_Pittsburgh 1 for 6; New York 0 for 1.

GIDP_Cabrera, Reynolds.

DP_New York 2 (Rosario, Cano, Alonso), (T.Frazier, Cano, Alonso).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Williams, L, 3-4 7 4 3 3 2 7 98 4.87 Crick 1 0 0 0 0 1 17 3.65 New York IP H R ER BB SO NP ERA Matz, W, 6-6 9 5 0 0 0 7 99 4.32

PB_Ramos (10).

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Todd Tichenor; Second, Jordan Baker; Third, Marvin Hudson.

T_2:10. A_39,944 (41,922).

