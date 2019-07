Mexico-United States Summary

By The Associated Press

At Chicago Mexico 0 1—1 United States 0 0—0

First half_None.

Second half_1, Mexico, Dos Santos 1 (Jiménez), 73rd minute.

Yellow cards_. Red cards_None.

Referee_Mario Escobar, Guatemala. Linesmen_William Arrieta, Costa Rica; Humberto Panjoj, Guatemala.

A_62,493.

Lineups

Mexico_Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Edson Álvarez, Héctor Moreno; Andrés Guardado (Diego Reyes, 89th), Jesús Gallardo, Jonathan dos Santos, Uriel Antuna (Roberto Alvarado, 87th); Rodolfo Pizarro (Carlos Rodríguez, 81st), Raúl Jiménez

United States_Zack Steffen; Reggie Cannon, Matt Miazga, Aaron Long, Tim Ream (Daniel Lovitz, 83rd); Michael Bradley, Weston McKennie, Christian Pulisic; Paul Arriola, Jordan Morris (Cristian Roldan, 61st), Jozy Altidore (Gyasi Zardes, 64th)b

