Money Leaders

HORSE RACING Through July 28 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Irad Ortiz, Jr. 896 187 197 137 $16,620,267 Javier Castellano 529 111 94 77 $14,820,779 Jose Ortiz 803 158 145 116 $14,348,320 Joel Rosario 596 125 98 100 $12,279,461 Luis Saez 858 189 124 109 $11,331,874 Flavien Prat 433 105 88 67 $10,474,021 John Velazquez 422 78 63 64 $9,978,081 Ricardo Santana, Jr. 649 124 94 86 $9,655,263 Manuel Franco 704 133 139 103 $9,157,198 Tyler Gaffalione 718 112 100 110 $7,849,812 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Steven Asmussen 1239 238 222 159 $15,279,237 Chad Brown 424 116 87 68 $15,261,995 Todd Pletcher 475 111 72 71 $9,005,852 Mark Casse 620 112 85 81 $8,974,996 William Mott 280 50 36 43 $8,619,323 Brad Cox 488 134 104 76 $8,180,453 Jason Servis 303 89 67 47 $6,037,633 Karl Broberg 1293 351 242 184 $5,893,274 Michael Maker 575 98 89 83 $5,747,609 Bob Baffert 180 37 50 28 $5,503,673 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings City of Light 1 1 0 0 $4,000,000 Bricks and Mortar 4 4 0 0 $3,941,650 Country House 5 2 1 1 $2,105,800 Seeking the Soul 3 1 1 1 $1,634,760 War of Will 7 3 0 0 $1,384,000 Mitole 5 4 0 1 $1,336,200 Tacitus 5 2 2 1 $1,310,000 Midnight Bisou 5 5 0 0 $1,305,000 Maximum Security 6 4 1 0 $1,268,600 Omaha Beach 4 3 1 0 $1,094,000

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Tim Tetrick 1938 457 338 239 $7,986,303 Jason Bartlett 1482 276 277 211 $5,763,365 Yannick Gingras 1303 264 191 181 $5,166,216 Dexter Dunn 1600 247 212 193 $5,041,175 George Brennan 1267 240 206 152 $4,566,545 Aaron Merriman 2489 544 401 312 $4,363,056 Jordan Stratton 1405 201 176 213 $4,250,049 Matt Kakaley 1447 181 207 221 $4,148,133 Corey Callahan 1744 200 233 238 $3,561,494 Chris Page 1657 280 228 204 $3,355,890 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 2570 549 384 313 $9,863,846 Nick Surick 1064 206 171 140 $2,083,580 Rene Allard 1038 203 146 121 $3,449,380 Richard Moreau 1070 161 165 148 $1,905,245 Scott Di Domenico 808 156 120 100 $2,419,901 Virgil Morgan Jr. 774 146 105 96 $1,816,772 Jennifer Bongiorno 509 123 81 62 $2,134,031 Carmen Auciello 941 112 131 121 $1,677,696 Patrick Shepherd 813 111 127 113 $557,302 Brian Loney 467 102 66 52 $640,821 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Shartin N 6MP 12 11 0 0 $655,765 Bettor’s Wish 3HP 7 5 2 0 $554,630 Western Fame 6HP 11 6 1 2 $539,300 Captain Crunch 3HP 6 4 0 0 $511,574 This Is The Plan 4GP 11 1 5 0 $498,097 Best In Show 3HP 9 3 3 2 $444,440 Atlanta 4MT 7 6 1 0 $438,330 Lather Up 4HP 9 6 0 1 $411,405 Stonebridge Soul 3MP 10 5 3 1 $357,056 Shake That House 3HP 7 6 0 0 $336,400

TENNIS Through July 28 ATP Money

1. Novak Djokovic, $8,911,411

2. Rafael Nadal, $7,027,843

3. Roger Federer, $5,751,088

4. Dominic Thiem, $4,118,462

5. Stefanos Tsitsipas $3,003,707

6. Fabio Fognini, $2,045,340

7. Roberto Bautista Agut, $1,952,154

8. Kei Nishikori, $1,934,294

9. Alexander Zverev, $1,687,422

10. Daniil Medvedev, $1,623,386

Ranking

1. Novak Djokovic, 12415

2. Rafael Nadal, 7945

3. Roger Federer, 7460

4. Dominic Thiem, 4595

5. Alexander Zverev, 4415

6. Stefanos Tsitsipas, 4045

7. Kei Nishikori, 4040

8. Karen Khachanov, 2890

9. Fabio Fognini, 2890

10. Daniil Medvedev, 2625

Race to London x-clinched berth

1. x-Novak Djokovic, 6,725

2. x-Rafael Nadal, 6,225

3. Roger Federer, 5,060

4. Dominic Thiem, 3,405

5. Stefanos Tsitsipas, 2,995

6. Kei Nishikori, 2,070

7. Roberto Bautista Agut, 1,980

8. Daniil Medvedev, 1,855

9. Alexander Zverev, 1,750

10. Fabio Fognini, 1,740

Race to Milan (21-and-under)

1. Stefanos Tsitsipas, 3040

2. Felix Auger-Aliassime, 1493

3. Alex de Minaur, 890

4. Denis Shapovalov, 805

5. Frances Tiafoe, 780

6. Casper Ruud, 738

7. Miomir Kecmanovic, 656

8. Ugo Humbert, 642

9. Corentin Moutet, 534

10. Mikael Ymer, 473

WTA Money

1. Ash Barty, $5,362,865

2. Simona Halep, $5,083,227

3. Naomi Osaka, $3,795,402

4. Karolina Pliskova, $3,110,784

5. Petra Kvitova, $2,795,135

6. Kiki Bertens, $2,422,854

7. Serena Williams, $2,148,795

8. Marketa Vondrousova, $2,062,225

9. Elina Svitolina, $1,900,961

10. Barbora Strycova, $1,861,057

Ranking

1. Ash Barty, 6605

2. Naomi Osaka, 6257

3. Karolina Pliskova, 6055

4. Simona Halep, 5933

5. Kiki Bertens, 5130

6. Petra Kvitova, 4785

7. Elina Svitolina, 4638

8. Sloane Stephens, 3802

9. Serena Williams, 3411

10. Aryna Sabalenka, 3365

Race to Singapore

1. Ash Barty, 4885

2. Simona Halep, 4427

3. Karolina Pliskova, 4166

4. Petra Kvitova, 3765

5. Kiki Bertens, 3401

6. Naomi Osaka, 3156

7. Belinda Bencic, 2758

8. Johanna Konta, 2448

9. Marketa Vondrousova, 2390

10. Elina Svitolina, 2289

AUTO RACING Points Leaders NASCAR Monster Energy Through July 28

1. Joey Logano, 824

2. Kyle Busch, 818

3. Kevin Harvick, 739

4. Denny Hamlin, 722

5. Martin Truex Jr., 701

6. Brad Keselowski, 695

7. Kurt Busch, 650

8. Chase Elliott, 616

9. Aric Almirola, 614

10. Ryan Blaney, 599

NASCAR Xfinity Through July 27

1. Tyler Reddick, 857

2. Christopher Bell, 811

3. Cole Custer, 760

4. Justin Allgaier, 704

5. Austin Cindric, 650

6. Noah Gragson, 629

7. Chase Briscoe, 625

8. Michael Annett, 600

9. Justin Haley, 594

10. John Hunter Nemechek, 573

NASCAR Gander Outdoors Truck Through July 27

1. Grant Enfinger, 582

2. Brett Moffitt, 548

3. Matt Crafton, 529

4. Stewart Friesen, 513

5. Harrison Burton, 500

6. Ben Rhodes, 479

7. Todd Gilliland, 428

8. Austin Hill, 426

9. Sheldon Creed, 408

10. Johnny Sauter, 402

F1 Through July 28

1. Lewis Hamilton, 225

2. Valtteri Bottas, 184

3. Max Verstappen, 162

4. Sebastian Vettel, 141

5. Charles Leclerc, 120

6. Pierre Gasly, 55

7. Carlos Sainz, 48

8. Daniil Kvyat, 27

9. Kimi Räikkönen, 25

10. Lando Norris, 22

IndyCar Through July 28

1. Josef Newgarden, 504.

2. Alexander Rossi, 488.

3. Simon Pagenaud, 457.

4. Scott Dixon, 442.

5. Will Power, 356.

6. Ryan Hunter-Reay, 333.

7. Takuma Sato, 322.

8. Graham Rahal, 312.

9. Felix Rosenqvist, 296.

10. James Hinchcliffe, 287.

