Nationals 11, Dodgers 4

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson 1b 4 0 0 0 0 2 .239 Muncy 2b 3 1 0 0 1 2 .263 J.Turner 3b 3 0 0 0 0 1 .291 Martin 3b 0 1 0 0 1 0 .217 Bellinger rf 2 0 0 0 0 0 .327 Schultz p 0 0 0 0 0 0 — b-White ph 1 0 0 0 0 0 .224 Pollock cf 4 1 1 0 0 1 .244 Seager ss 4 1 1 3 0 1 .277 Smith c 3 0 1 0 0 1 .344 Beaty lf 4 0 1 1 0 0 .291 Buehler p 2 0 0 0 0 1 .095 Garcia p 0 0 0 0 0 0 .000 Verdugo rf 0 0 0 0 1 0 .293 Totals 30 4 4 4 3 9

Washington AB R H BI BB SO Avg. T.Turner ss 5 1 1 0 0 1 .286 Eaton rf 1 0 0 0 0 1 .284 Robles cf 4 2 3 0 0 1 .246 Rendon 3b 4 1 3 3 1 1 .317 Blazek p 0 0 0 0 0 0 — Soto lf 5 1 1 2 0 1 .285 Adams 1b 1 0 0 0 0 1 .240 Kendrick 1b 3 1 2 0 0 0 .308 Suzuki c 4 0 0 0 1 0 .258 Parra cf-rf 3 2 1 0 1 0 .247 Dozier 2b 3 2 2 2 1 0 .239 Strasburg p 3 1 1 1 0 1 .163 Suero p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Sanchez ph-3b 1 0 0 0 0 0 .174 Totals 37 11 14 8 4 7

Los Angeles 000 010 003— 4 4 1 Washington 000 034 04x—11 14 0

a-grounded out for Suero in the 8th. b-popped out for Schultz in the 9th.

E_Pederson (6). LOB_Los Angeles 4, Washington 7. 2B_Pollock (5), Beaty (11), Dozier (19), Robles (18), Kendrick (14). 3B_Robles (3). HR_Seager (9), off Blazek; Dozier (15), off Buehler; Soto (18), off Schultz. RBIs_Seager 3 (46), Beaty (25), Rendon 3 (76), Soto 2 (66), Dozier 2 (37), Strasburg (7).

Runners left in scoring position_Los Angeles 2 (Buehler 2); Washington 1 (Soto). RISP_Los Angeles 2 for 6; Washington 4 for 9.

Runners moved up_Seager, Suzuki. LIDP_Pederson. GIDP_Dozier.

DP_Los Angeles 1 (J.Turner, Muncy, Pederson); Washington 1 (Dozier, Kendrick).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Buehler, L, 9-2 5 1-3 8 7 4 3 6 100 3.38 Garcia 2-3 1 0 0 0 1 9 4.02 Schultz 2 5 4 4 1 0 41 7.20 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Strasburg, W, 14-4 7 2 1 1 0 9 100 3.26 Suero 1 0 0 0 1 0 14 4.82 Blazek 1 2 3 3 2 0 23 9.00

Inherited runners-scored_Garcia 2-1. HBP_Buehler (Adams), Strasburg 2 (Smith,Bellinger).

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, James Hoye; Second, Brian O’Nora; Third, Dan Bellino.

T_3:09. A_32,425 (41,313).

